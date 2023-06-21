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Власти раскрыли число заражений корью в Башкирии в 2023 году

21 июня 2023, 13:48
Фото: 1MI

С начала года в Башкирии заболели корью 57 человек, 41 ребенок и 16 взрослых

О том, что причина заболеваний в большинстве случаев кроется в отсутствии прививок сообщили в Роспотребнадзоре Башкирии.

В Башкирии с начала 2023 года зарегистрировано 57 случаев заболевания опасным заболеванием корью. Власти в очередной раз напоминают, что единственная возможность получить профилактику и обезопасить себя от вакцинация. Внимание граждан акцентируется и на том, что заболевают в большинстве своем именно непривитые граждане.

Так в нынешнем году корью заболели 16 взрослых граждан и 41 ребенок, всего 57 случаев.

В ведомстве сообщили, что летом родители, находясь в отпуске, а дети на каникулах пропускают сроки вакцинации и ревакцинация и призвали делать прививки вовремя.

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#Ирина Деревянчук#Башкортостан#Общество#Новости Башкирии#Новости Уфы
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