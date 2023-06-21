Власти раскрыли число заражений корью в Башкирии в 2023 году

В Башкирии с начала 2023 года зарегистрировано 57 случаев заболевания опасным заболеванием корью. Власти в очередной раз напоминают, что единственная возможность получить профилактику и обезопасить себя от вакцинация. Внимание граждан акцентируется и на том, что заболевают в большинстве своем именно непривитые граждане.