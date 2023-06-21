Власти раскрыли число заражений корью в Башкирии в 2023 году

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
В Башкирии с начала 2023 года зарегистрировано 57 случаев заболевания опасным заболеванием корью. Власти в очередной раз напоминают, что единственная возможность получить профилактику и обезопасить себя от вакцинация. Внимание граждан акцентируется и на том, что заболевают в большинстве своем именно непривитые граждане.
Так в нынешнем году корью заболели 16 взрослых граждан и 41 ребенок, всего 57 случаев.
В ведомстве сообщили, что летом родители, находясь в отпуске, а дети на каникулах пропускают сроки вакцинации и ревакцинация и призвали делать прививки вовремя.