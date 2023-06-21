Ветеринары: Необычный голубь из Великобритании оказался представителем породы дутыш

Видео, на котором запечатлен необычного вида «голубь-мутант», не так давно активно распространялось в сети. Но ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков объяснил, что заснятая в Британии птица является обычным представителем породы дутыш. Специалист подчеркнул, что эта порода даже не относится к редким. Таких птиц разводят во всем мире, в том числе — и на территории Российской Федерации. Тем не менее, эксперт не исключил наличие неких мутаций у голубя на видео.