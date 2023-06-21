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Published Сегодня, 16:33

Modified Сегодня, 16:34

Updated Сегодня, 16:34

Ветеринары: Необычный голубь из Великобритании оказался представителем породы дутыш

21 июня 2023, 16:33
Ветврач Михаил Шеляков объяснил, что странного вида голубь, снятый на видео в Великобритании, вовсе не является мутантом. Эта птица — обычный представитель породы дутыш.

Видео, на котором запечатлен необычного вида «голубь-мутант», не так давно активно распространялось в сети. Но ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков объяснил, что заснятая в Британии птица является обычным представителем породы дутыш. Специалист подчеркнул, что эта порода даже не относится к редким. Таких птиц разводят во всем мире, в том числе — и на территории Российской Федерации. Тем не менее, эксперт не исключил наличие неких мутаций у голубя на видео.

Согласно данным, опубликованным NEWS.ru, ветеринарный врач выразил абсолютную уверенность, что британский «голубь-мутант» относится к породе дутыш. Птицы этой породы действительно выглядят немного необычно, кроме того, на видео мог быть добавлен фотошоп.

Однако, нет никаких сомнений, что данный голубь принадлежит к этой породе, — подытожил специалист.

Дутыш — это искусственно выведенная распространенная порода голубей, которых держат в том числе и в России. То, что было известно каждому советскому школьнику, сейчас может вызывать у людей удивление. Породные признаки со временем усиливаются, и птица на видеозаписи просто является более ярким представителем своей породы.

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