Ветеринары: Необычный голубь из Великобритании оказался представителем породы дутыш

Posted Сегодня, 16:33
Published Сегодня, 16:33
Modified Сегодня, 16:34
Updated Сегодня, 16:34
Видео, на котором запечатлен необычного вида «голубь-мутант», не так давно активно распространялось в сети. Но ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков объяснил, что заснятая в Британии птица является обычным представителем породы дутыш. Специалист подчеркнул, что эта порода даже не относится к редким. Таких птиц разводят во всем мире, в том числе — и на территории Российской Федерации. Тем не менее, эксперт не исключил наличие неких мутаций у голубя на видео.
Согласно данным, опубликованным NEWS.ru, ветеринарный врач выразил абсолютную уверенность, что британский «голубь-мутант» относится к породе дутыш. Птицы этой породы действительно выглядят немного необычно, кроме того, на видео мог быть добавлен фотошоп.
Однако, нет никаких сомнений, что данный голубь принадлежит к этой породе, — подытожил специалист.
Дутыш — это искусственно выведенная распространенная порода голубей, которых держат в том числе и в России. То, что было известно каждому советскому школьнику, сейчас может вызывать у людей удивление. Породные признаки со временем усиливаются, и птица на видеозаписи просто является более ярким представителем своей породы.