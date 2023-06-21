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Published Сегодня, 16:43

Modified Сегодня, 17:21

Updated Сегодня, 17:21

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Важные критерии при выборе болгарки

21 июня 2023, 16:43
Фото: bigam.ru
В арсенал инструментов многих мужчин входят угловые шлифовальные машины, которые сокращенно называют УШМ. Большинству из нас они известны как болгарки.

Подобный инструмент изначально использовался для обработки внутренних углов, находящихся на стыках двух плоскостей. Сейчас их функционал значительно расширился. Современные болгарки с плавным пуском активно используют для обработки поверхностей, выполненных из разных материалов, их шлифовки. Болгарки предлагаются в большом ассортименте. Они отличаются мощностью, производительностью, функциями, стоимостью. Благодаря разнообразию продукции каждый сможет выбрать наиболее подходящий инструмент. Главное — руководствоваться некоторыми правилами.

Как выбрать подходящую болгарку

Самый важный критерий — мощность инструмента. Именно от этого показателя зависит продуктивность работы угловой шлифовальной машины. При выборе мощности в первую очередь следует определиться с тем, какие работы вы планируете выполнять с помощью инструмента, насколько часто вы им будете пользоваться. Для мелких работ можно выбрать модель с мощностью до 1000 Вт. Если вы будете пользоваться болгаркой в профессиональной деятельности, причем требуется обработка камня или металла, то требования к устройству будут более высокие. Инструмент должен обладать мощностью 1500-2600 Вт.

Специалисты рекомендуют обращать внимание на диаметр рабочего диска болгарки. Данный показатель может находиться в пределах 115-230 мм. К наиболее востребованным вариантам режущих дисков для угловых шлифовальных машин относят изделия с диаметром 125 мм. Это универсальное решение, подходящее для наиболее востребованных видов работ, выполняемых с помощью болгарки.

Обязательно учитывайте скорость вращения рабочего диска. На рынке представлены модели, в которых этот показатель установлен в пределах 2800-11500 оборотов в минуту. Если в работе используются диски минимального диаметра, то скорость вращения может быть большой. В случае применения больших дисков нужны низкие обороты. Определитесь с количеством ручек. Болгарки могут быть оснащены одной или двумя ручками. Тут следует учитывать цели использования инструмента. Если он вам необходим для обычной резки, выбирайте модель с одной ручкой. Для шлифовки больше подходят варианты с двумя ручками. Определившись с важными для себя параметрами, вы сможете подобрать идеальный инструмент.

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https://www.bigam.ru/catalog/ushm-s-plavnym-puskom-7095/?erid=LjN8KJp1D

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