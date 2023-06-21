Важные критерии при выборе болгарки

Posted Сегодня, 16:43
Published Сегодня, 16:43
Modified Сегодня, 17:21
Updated Сегодня, 17:21
Подобный инструмент изначально использовался для обработки внутренних углов, находящихся на стыках двух плоскостей. Сейчас их функционал значительно расширился. Современные болгарки с плавным пуском активно используют для обработки поверхностей, выполненных из разных материалов, их шлифовки. Болгарки предлагаются в большом ассортименте. Они отличаются мощностью, производительностью, функциями, стоимостью. Благодаря разнообразию продукции каждый сможет выбрать наиболее подходящий инструмент. Главное — руководствоваться некоторыми правилами.
Как выбрать подходящую болгарку
Самый важный критерий — мощность инструмента. Именно от этого показателя зависит продуктивность работы угловой шлифовальной машины. При выборе мощности в первую очередь следует определиться с тем, какие работы вы планируете выполнять с помощью инструмента, насколько часто вы им будете пользоваться. Для мелких работ можно выбрать модель с мощностью до 1000 Вт. Если вы будете пользоваться болгаркой в профессиональной деятельности, причем требуется обработка камня или металла, то требования к устройству будут более высокие. Инструмент должен обладать мощностью 1500-2600 Вт.
Специалисты рекомендуют обращать внимание на диаметр рабочего диска болгарки. Данный показатель может находиться в пределах 115-230 мм. К наиболее востребованным вариантам режущих дисков для угловых шлифовальных машин относят изделия с диаметром 125 мм. Это универсальное решение, подходящее для наиболее востребованных видов работ, выполняемых с помощью болгарки.
Обязательно учитывайте скорость вращения рабочего диска. На рынке представлены модели, в которых этот показатель установлен в пределах 2800-11500 оборотов в минуту. Если в работе используются диски минимального диаметра, то скорость вращения может быть большой. В случае применения больших дисков нужны низкие обороты. Определитесь с количеством ручек. Болгарки могут быть оснащены одной или двумя ручками. Тут следует учитывать цели использования инструмента. Если он вам необходим для обычной резки, выбирайте модель с одной ручкой. Для шлифовки больше подходят варианты с двумя ручками. Определившись с важными для себя параметрами, вы сможете подобрать идеальный инструмент.
Реклама. Рекламодатель ООО «Миратек».
https://www.bigam.ru/catalog/ushm-s-plavnym-puskom-7095/?erid=LjN8KJp1D