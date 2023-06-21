Важные критерии при выборе болгарки

Обязательно учитывайте скорость вращения рабочего диска. На рынке представлены модели, в которых этот показатель установлен в пределах 2800-11500 оборотов в минуту. Если в работе используются диски минимального диаметра, то скорость вращения может быть большой. В случае применения больших дисков нужны низкие обороты. Определитесь с количеством ручек. Болгарки могут быть оснащены одной или двумя ручками. Тут следует учитывать цели использования инструмента. Если он вам необходим для обычной резки, выбирайте модель с одной ручкой. Для шлифовки больше подходят варианты с двумя ручками. Определившись с важными для себя параметрами, вы сможете подобрать идеальный инструмент.