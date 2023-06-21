В медицинские учреждения Башкортостана поставили 418 единиц оборудования

CV-170 имеет удобный дизайн, прост в использовании, а также совместим с различными типами эндоскопов и аксессуаров, что позволяет ему подстраиваться под различные клинические ситуации. Система позволяет исследовать верхние и нижние отделы желудочно-кишечного тракта и диагностировать респираторные заболевания. Сосуды и небольшие образования видны более чётко, а процесс исследования можно фиксировать на видео и фотографировать.