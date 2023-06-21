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Posted 21 июня 14:15

Published 21 июня 14:15

Modified Сегодня, 05:46

Updated Сегодня, 05:46

В медицинские учреждения Башкортостана поставили 418 единиц оборудования

21 июня 2023, 14:15
В больницы Башкирии в рамках национального проекта «Здравоохранение» с начала года было поставлено 418 единиц оборудования.

В рамках единого национального проекта организуются программы «Модернизация первичного звена» (по программе в медицинские учреждения было доставлено 350 единиц оборудования), «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (поставлена 41 единица) и «Борьбы с онкологическими заболеваниями» (поставлено 27 единиц оборудования).

Одним из важных нововведений стала установка эндоскопической системы визуализации в Красноусольской ЦРБ. Эта современная видеосистема обладает передовыми техническими возможностями для получения чётких, детальных изображений.

CV-170 имеет удобный дизайн, прост в использовании, а также совместим с различными типами эндоскопов и аксессуаров, что позволяет ему подстраиваться под различные клинические ситуации. Система позволяет исследовать верхние и нижние отделы желудочно-кишечного тракта и диагностировать респираторные заболевания. Сосуды и небольшие образования видны более чётко, а процесс исследования можно фиксировать на видео и фотографировать.

В рамках национального проекта «Здравоохранение» в Башкортостане реализуются семь региональных проектов, направленных на повышение качества и доступности медицинской помощи. Помимо этого, Министерство здравоохранения Башкирии выступает соисполнителем национального проекта «Демография», который преследует цель замотивировать граждан к соблюдению здорового образа жизни и поддержке старшего поколения.

#Анна Савельева#Здравоохранение#Новости Башкирии#Касается каждого
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