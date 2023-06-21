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Posted Сегодня, 09:34

Published Сегодня, 09:34

Modified Сегодня, 09:35

Updated Сегодня, 09:35

В Белоруссии стартовали мобилизационные учения с военными комиссариатами

21 июня 2023, 09:34
Министерство обороны Белоруссии объявило о начале мобилизационных учений с военными комиссариатами Минской области.

Согласно сообщению ведомства, учения будут проводиться с 21 по 30 июня 2023 года с целью оценки готовности местных исполнительных органов, военных комиссариатов, государственных органов и организаций к выполнению своих обязанностей, пишет RT.

Министерство обороны подчеркнуло, что эти учения проводятся в соответствии с графиком подготовки Вооруженных Сил республики. В рамках учений запланированы различные мероприятия, включающие развёртывание объектов инфраструктуры, привлечение военнообязанных и использование автомобильной техники.

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