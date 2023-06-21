В Белоруссии стартовали мобилизационные учения с военными комиссариатами

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
Согласно сообщению ведомства, учения будут проводиться с 21 по 30 июня 2023 года с целью оценки готовности местных исполнительных органов, военных комиссариатов, государственных органов и организаций к выполнению своих обязанностей, пишет RT.
Министерство обороны подчеркнуло, что эти учения проводятся в соответствии с графиком подготовки Вооруженных Сил республики. В рамках учений запланированы различные мероприятия, включающие развёртывание объектов инфраструктуры, привлечение военнообязанных и использование автомобильной техники.