Власти Башкирии придумали оригинальный способ снижать бедность среди жителей

Тем временем на этой неделе свет увидел рейтинг РИА Новостей о уровне реальных доходов населения, в котором Башкирия заняла 39 место по стране. В рейтинге содержатся данные о том, что в Башкирии 10,1% граждан находятся за чертой бедности, что в два раза больше чем в соседнем Татарстане, который занял в рейтинге 11 позицию и стал самым «доходным» регионом Приволжского федерального округа.