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Власти Башкирии придумали оригинальный способ снижать бедность среди жителей

21 июня 2023, 10:26
Фото: 1MI

Минтруд Башкирии будет снижать уровень бедности и повышать реальные доходы семинарами

О пилотном проекте, который должен вдвое сократить количество бедных, рассказали в пресс-службе Минтуда Башкирии.

На сайте ведомства появился пресс-релиз о участии республики в пилотном проекте по снижению уровня бедности в 2 раза и повышение реальных доходов населения. Вчера в министерстве заседала межведомственная рабочая группа.

Пилотный проект направлен на то, чтобы к 2030 году достигнуть национальных целей социально-экономического развития по повышению реальных доходов граждан и снижению уровня бедности в 2 раза.

на заседании разобрали региональные отрасли и территории, где есть отставание по зарплате, а также обсудили и вопросы закредитованности населения.

По словам министра труда и социальной защиты населения перед властями стоит задача неустанно повышать и повышать финансовую грамотность у работающих людей, студентов и школьников.

Республиканские центры Семья и центры занятости совокупно за пять месяцев текущего года провели семинары по повышению финансовой грамотности для 78 тысяч человек и по словам министра Ленары Ивановой, озвученных в ее соцсетях, обучение сформированная команда готова выехать как в районы, так и на предприятия, чтобы обучить финансовой грамотности местных жителей или же работников.

По итогам обсуждения вопросов были даны соответствующие поручения республиканским органам исполнительной власти, администрациям муниципальных образований республики по организации взаимодействия всех заинтересованных органов в части повышения доходов населения республики и снижения уровня бедности.

Тем временем на этой неделе свет увидел рейтинг РИА Новостей о уровне реальных доходов населения, в котором Башкирия заняла 39 место по стране. В рейтинге содержатся данные о том, что в Башкирии 10,1% граждан находятся за чертой бедности, что в два раза больше чем в соседнем Татарстане, который занял в рейтинге 11 позицию и стал самым «доходным» регионом Приволжского федерального округа.

Озвучено число жителей Башкирии, живущих за чертой бедности
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#Ирина Деревянчук#Башкортостан#Общество#Новости Башкирии#Деньги
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