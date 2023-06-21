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Стало известно почему из «АРТ-Квадрата» в Уфе эвакуировали посетителей

21 июня 2023, 13:29
Фото: пресс-служба МЧС по Башкирии

«АРТ-Квадрат» в Уфе эвакуировали из-за горения жира в вентиляции ресторана EVA

К счастью задымление не представляло опасности и никто не пострадал, сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии 21 июня.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии посетителей из «АРТ-Квадрата» в Уфе эвакуировали из-за задымления, начавшегося после того как загорелись жировые отложения в коробе вентиляции в ресторане EVA на третьем этаже. Сейчас на месте производится проливка, к счастью никто не пострадал. Однако горение жира это причина лишь предварительная, обстоятельства предстоит выяснить дознавателю МЧС.

— На место незамедлительно прибыли сотрудники МЧС России и другие экстренные службы. Из зоны воздействия опасных факторов пожара с 3 этажа здания самостоятельно эвакуировались из игровой комнаты 15 детей и 2 взрослых, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Примечательно, что сегодня в обед другой ресторан в центре Уфы «Хинкальная» столкнулся с той же ситуацией. МЧС сообщало о задымлении из-за воспламенения жира в вытяжке.

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#Ирина Деревянчук#Город#Новости Уфы
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