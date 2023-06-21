Стало известно почему из «АРТ-Квадрата» в Уфе эвакуировали посетителей

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии посетителей из «АРТ-Квадрата» в Уфе эвакуировали из-за задымления, начавшегося после того как загорелись жировые отложения в коробе вентиляции в ресторане EVA на третьем этаже. Сейчас на месте производится проливка, к счастью никто не пострадал. Однако горение жира это причина лишь предварительная, обстоятельства предстоит выяснить дознавателю МЧС.