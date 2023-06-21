Россия переняла опыт Башкирии по информированию об обработке полей химией ради пчел

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
1 марта 2024 года в Российской Федерации вступит в силу закон, который обяжет работников сельхозпредприятий заблаговременно информировать пчеловодов о том, что на полях планируется обработка химикатами, которые потенциально могут погубить пчел. В Башкирии такой закон действует с прошлого года и его приняли после массового мора пчел после обработки сельскохозяйственных полей химикатами в 2019 году.
Информацию о своих планах по обработке должны публиковать в СМИ не ранее чем за 10 дней и не позднее, чем за 5 дней до применения пестицидов. Публиковаться должны наименования запланированных к применению пестицидов; кадастровый номер, адрес либо местоположение обрабатываемого участка; дата применения пестицидов; способ и дозировка применения пестицидов; рекомендуемые сроки изоляции пчёл. По плану хозяйства будут уведомлять о своих намерениях по обработке Россельхознадзор, размещать же информацию будет само ведомство.
«Нововведения позволят избежать ситуаций, когда аграрии дают объявление об обработках пестицидами только в начале сезона, и пчеловоды вынуждены на долгое время перевозить ульи или перекрывать летки, что влечет большие убытки», — пояснила первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, председатель Башкортостанского отделения Ассоциации юристов России Ирина Панькина.