Россия переняла опыт Башкирии по информированию об обработке полей химией ради пчел

Информацию о своих планах по обработке должны публиковать в СМИ не ранее чем за 10 дней и не позднее, чем за 5 дней до применения пестицидов. Публиковаться должны наименования запланированных к применению пестицидов; кадастровый номер, адрес либо местоположение обрабатываемого участка; дата применения пестицидов; способ и дозировка применения пестицидов; рекомендуемые сроки изоляции пчёл. По плану хозяйства будут уведомлять о своих намерениях по обработке Россельхознадзор, размещать же информацию будет само ведомство.