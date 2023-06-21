Рабочая суббота без алкоголя, апрельские заморозки и странные дела с озером под Уфой

Posted Сегодня, 17:46
Published Сегодня, 17:46
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Updated Сегодня, 17:49
Еще немного новостей о субботе 24 июня, которая станет рабочей. В это день — День молодежи в Башкирии еще и запретят продажу алкоголя. Запрет на продажу спиртных напитков на территории республики будет действовать в течение одного дня, примечательно, что в этот день празднуются и выпускные вечера. Однако алкоголь можно будет приобрести в заведениях общепита, так что «сухой закон» все-таки не окончательный.
Устали мерзнуть? А зря, ведь нынешняя прохлада это еще цветочки, а в скором будущем Башкирию накроет серьезная волна холодов. По прогнозам главного синоптика России Романа Вильфанда, в нескольких регионах страны, в том числе и в нашей республике, установится апрельская погода. Представитель Гидрометцентра связывает это с хорошо выраженным затоком холодных воздушных масс.
В семьях погибших участников СВО из Уфы будут бесплатно хоронить бойцов — расходы на погребение возьмет на себя бюджет. Из муниципальной казны оплатят оформление необходимых документов, перевозку тела, услуги морга, процесс погребения, а также гроб, венок, временный памятник (крест или минарет) и их установку. Семьи погибших бойцов смогут добавить сумму сверх предельной стоимости.
Владельцы аттракционов в Уфе пожаловались на выселение из-за форума Россия-Беларусь. Предприниматели пожаловались на выселение и демонтаж их торговых точек в центре города, а именно на площади, которая находится в аренде у Конгресс-холла Торатау. В мэрии Уфы прокомментировали ситуацию, которая едва не переросла в драку и заявили, что за малоформатную торговлю, но она должна быть законной.
Жители Уфимского района в связи с тем, что озеро Ольховое близ деревни Суровка обрастает жилыми домами, с заборами уходящими вплотную к водоёму, обратились к Радию Хабирову за помощью. Они уверяют, что озеро это место где многие годы люди отдыхали, купались и рыбачили и недоумевают, «почему земля под продажу для застройки межуется таким образом?» и вопрошают «где нормы природоохранной зоны?», ссылаясь на Водный кодекс. Администрация Уфимского района пообещала разобраться в ситуации.