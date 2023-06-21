Рабочая суббота без алкоголя, апрельские заморозки и странные дела с озером под Уфой

Еще немного новостей о субботе 24 июня, которая станет рабочей. В это день — День молодежи в Башкирии еще и запретят продажу алкоголя. Запрет на продажу спиртных напитков на территории республики будет действовать в течение одного дня, примечательно, что в этот день празднуются и выпускные вечера. Однако алкоголь можно будет приобрести в заведениях общепита, так что «сухой закон» все-таки не окончательный.