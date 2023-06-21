Пропавший пять день назад уфимец найден мертвым

Сообщалось, что отошел от своей компании мужчина всего на несколько сотен метров после чего бесследно исчез. Известно и о том, что до такси мужчина девушку благополучно проводил. Мужчину активно разыскивали и нашли спустя пять дней после пропажи, но к сожалению уже мертвым. Его тело обнаружили в озере Щучьем, погибший был в одежде. Мужчину опознали его родственники.