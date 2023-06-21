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Пропавший пять день назад уфимец найден мертвым

21 июня 2023, 15:11
Фото: 1MI

Тело мужчины, пропавшего в Уфе провожая девушку, нашли в Щучьем озере спустя 5 дней

О загадочном исчезновении мужчины и о трагическом итоге сообщил telegram-канал Mash-Batash 21 июня.

Около пяти дней назад в Уфе при странных обстоятельствах пропал молодой мужчина. Он отдыхал с друзьями и родственниками в ресторанном комплексе на берегу озера Теплого и в какой-то момент отлучился проводить девушку, которую решили не отпускать одну до такси, так как девушка отличалась невысоким ростом.

Сообщалось, что отошел от своей компании мужчина всего на несколько сотен метров после чего бесследно исчез. Известно и о том, что до такси мужчина девушку благополучно проводил. Мужчину активно разыскивали и нашли спустя пять дней после пропажи, но к сожалению уже мертвым. Его тело обнаружили в озере Щучьем, погибший был в одежде. Мужчину опознали его родственники.

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#Ирина Деревянчук#Происшествия#Новости Уфы#18+
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