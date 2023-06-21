Предприятие из Башкирии стало обладателем национальной премии «Золотой Меркурий»

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Published Сегодня, 05:58
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Накануне вечером были объявлены победители конкурса Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий». Торжественная церемония прошла в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной в Москве. Статуэтку и диплом получила руководитель компании Эльвира Фатхуллина.
Конкурс среди российских малых предприятий и предприятий-экспортеров ежегодно проводится ТПП РФ при поддержке Госдумы и Совета Федерации и отмечает в этом году 20-летие.
В этом году в оргкомитет поступило 412 заявок от 90 торгово-промышленных палат и ассоциации «Народные художественные промыслы». Из них 277 заявок — на общие номинации («Лучшее малое предприятие», «Лучшее предприятие-экспортер», «Лучшее семейное предприятие России») и 135 заявок — на пять специальных номинаций.
«Предприятия из Башкортостана при поддержке ТПП РБ ежегодно участвуют в этом престижном конкурсе и занимают призовые места. Это очень важное событие для всего бизнес-сообщества, конкуренция высокая и можно гордиться компаниями, которые стали победителями конкурса в этом юбилейном для премии году. Несмотря на пресс санкций, бизнес справляется с новыми вызовами. Будем дальше совместно работать, развиваться и расти вместе с бизнесом», — прокомментировал итоги конкурса президент ТПП РБ Тимур Хакимов.
Лауреаты и победители конкурса по традиции стали обладателями эксклюзивных статуэток «Золотой Меркурий» и памятных медалей.
Всем им вручены дипломы ТПП РФ и предоставлено право использования в работе эмблемы конкурса «Золотой Меркурий» как показателя высокого качества продукции и услуг.