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Предприятие из Башкирии стало обладателем национальной премии «Золотой Меркурий»

21 июня 2023, 05:58
Фото: ТПП РБ
Лучшим малым предприятием в сфере услуг в России по итогам 2022 года стало ООО «МастерДент+» из Янаула.

Накануне вечером были объявлены победители конкурса Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий». Торжественная церемония прошла в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной в Москве. Статуэтку и диплом получила руководитель компании Эльвира Фатхуллина.

Фото: ТПП РБ

Конкурс среди российских малых предприятий и предприятий-экспортеров ежегодно проводится ТПП РФ при поддержке Госдумы и Совета Федерации и отмечает в этом году 20-летие.


В этом году в оргкомитет поступило 412 заявок от 90 торгово-промышленных палат и ассоциации «Народные художественные промыслы». Из них 277 заявок — на общие номинации («Лучшее малое предприятие», «Лучшее предприятие-экспортер», «Лучшее семейное предприятие России») и 135 заявок — на пять специальных номинаций.
«Предприятия из Башкортостана при поддержке ТПП РБ ежегодно участвуют в этом престижном конкурсе и занимают призовые места. Это очень важное событие для всего бизнес-сообщества, конкуренция высокая и можно гордиться компаниями, которые стали победителями конкурса в этом юбилейном для премии году. Несмотря на пресс санкций, бизнес справляется с новыми вызовами. Будем дальше совместно работать, развиваться и расти вместе с бизнесом», — прокомментировал итоги конкурса президент ТПП РБ Тимур Хакимов.


Лауреаты и победители конкурса по традиции стали обладателями эксклюзивных статуэток «Золотой Меркурий» и памятных медалей.


Всем им вручены дипломы ТПП РФ и предоставлено право использования в работе эмблемы конкурса «Золотой Меркурий» как показателя высокого качества продукции и услуг.

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