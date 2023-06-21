ППК «РЭО» назвала округа — аутсайдеры реализации федпроекта по обращению с ТКО

Posted Сегодня, 20:21
Published Сегодня, 20:21
Modified Сегодня, 20:21
Updated Сегодня, 20:21
По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, компания ведет регулярный мониторинг данных от регионов в части объемов обработки, утилизации ТКО, а также достижений плановых показателей федерального проекта. Об этом пишет gorod55.ru.
«По итогам мая 2023 года 23 субъекта Российской Федерации не достигают одного или нескольких из установленных плановых годовых значений показателей, характеризующих количество ТКО, направленных на обработку, утилизацию, захоронение», — добавил Буцаев.
В компании сообщили, что по итогам 5 месяцев 2023 года аутсайдерами среди федеральных округов в части достижения годовых плановых значений показателей федерального проекта стали Уральский и Южный федеральные округа. Около 50% входящих в их состав субъектов не достигают установленного плана.
При этом в Дальневосточном, Северо-Западном, а также Приволжском федеральных округах 30% субъектов не достигают плановых значений показателей.
В настоящее время только регионы Сибирского федерального округа смогли достичь плановые значения федерального проекта.
Основными причинами недостижения показателей регионами являются сезонные отклонения, приостановка деятельности оборудования для проведения ремонтных работ, необходимость формирования товарных партий отходов для направления на утилизацию. Об этом рассказал заместитель генерального директора РЭО по региональному развитию и инфраструктуре Евгений Карелов.
В РЭО подчеркнули, что информация о доле обработки и захоронения ТКО используется для расчета оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов РФ и деятельности исполнительных органов субъектов РФ, по результатам достижения которых каждый год определяется итоговый рейтинг регионов и Правительством РФ распределяются гранты между субъектами.