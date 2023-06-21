ППК «РЭО» назвала округа — аутсайдеры реализации федпроекта по обращению с ТКО

В РЭО подчеркнули, что информация о доле обработки и захоронения ТКО используется для расчета оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов РФ и деятельности исполнительных органов субъектов РФ, по результатам достижения которых каждый год определяется итоговый рейтинг регионов и Правительством РФ распределяются гранты между субъектами.