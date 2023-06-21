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ЧП в центре Уфы: пожарные съехались к Арт-Квадрату

21 июня 2023, 13:01
Фото: 1MI

Из «АРТ-Квадрата» в Уфе срочно эвакуировали посетителей после появления запаха гари

Официальной информации о том, что же произошло в «АРТ-Квадрате» пока нет, видео от очевидцев публикует радиостанция «Спутник ФМ» 21 июня.

Очевидцы сообщают об эвакуации посетителей из «АРТ-Квадрата» в центре Уфы. На видео, которое очевидцы прислали в редакцию радиостанции видно как пожарный лезет по лестнице на крышу здания, а снаружи при этом стоят посетители и даже автомобиль скорой медицинской помощи.

Видео: Радиостанция "Спутник ФМ"

— Были на третьем этаже, когда почувствовали запах гари. Всех срочно эвакуировали. Приехала скорая и пожарные. Ждём, что скажут, публикует в своем tg-канале радиостанция.

Официальный комментарий МЧС по ситуации будет опубликован после получения.

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#Ирина Деревянчук#Пожар#Видео#Город#Новости Уфы
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