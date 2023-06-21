ЧП в центре Уфы: пожарные съехались к Арт-Квадрату

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
Очевидцы сообщают об эвакуации посетителей из «АРТ-Квадрата» в центре Уфы. На видео, которое очевидцы прислали в редакцию радиостанции видно как пожарный лезет по лестнице на крышу здания, а снаружи при этом стоят посетители и даже автомобиль скорой медицинской помощи.
— Были на третьем этаже, когда почувствовали запах гари. Всех срочно эвакуировали. Приехала скорая и пожарные. Ждём, что скажут, публикует в своем tg-канале радиостанция.
Официальный комментарий МЧС по ситуации будет опубликован после получения.