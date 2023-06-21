mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:59

Published Сегодня, 02:59

Modified Сегодня, 03:02

Updated Сегодня, 03:02

Изображение материала

Озвучен срок, который грозит бизнесмену из Уфы Андрею Смышляеву

21 июня 2023, 02:59
Фото: 1MI

Бизнесмену из Уфы Андрею Смышляеву грозит до 8 лет тюрьмы

Ранее Смышляеву было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, детали сообщает «Коммерсантъ-Уфа»

По данным издания, Смышляеву должны были огласить приговор накануне, 20 июня, однако он попал в больницу в Уфе. Заседание суда перенесли на месяц.

Напомним, по версии следствия, с 2014 по 2016 годы Смышляев жил в Уфе и развивал свой бизнес — в столице Башкирии он известен как экс-владелец сети шинных центров «Таганка». Истцом по делу проходит компания «Нокиан шина», которая поставила бизнесмену автопокрышки на сумму около 1,5 млрд рублей, но деньги в ответ так и не дождалась.

Кроме того, в 2015 году Смышляев якобы намеренно обанкротил другую свою фирму. Он набрал долгов на 2,8 млрд рублей, зная, что не сможет их погасить. Мужчина находился в международном розыске и был найден в 2019 году на своей вилле в Италии. В конце марта 2021 года его доставили из Италии в Россию. В июне того же года суд Башкирии решил изъять дорогую яхту у отца Смышляева.

Читайте также:
По решению суда Башкирии у отца бизнесмена Андрея Смышляева изымут дорогую яхтуУфимского бизнесмена Андрея Смышляева вернули в Россию по требованию прокуратурыНа своей вилле в Италии задержан уфимский предприниматель Андрей Смышляев
#Валерия Панаева#Новости Башкирии#Новости Уфы#Суд#Бизнесмены
Подпишитесь
Это космос: жителям Башкирии сообщили об огромных платежках за июнь
Вчера, 13:51
Фирма из Уфы взыскала с «Элвина Грея» 820 тысяч рублей
Вчера, 17:18
С приказом и под роспись: Минтруд Башкирии раскрыл тонкости рабочей субботы 24 июня
Вчера, 11:21
Первому нефтеперерабатывающему заводу Уфы «Башнефть-УНПЗ» исполнилось 85 лет
Вчера, 14:38
Новинки CHERY доступны для приобретения в лизинг со скидкой до 25%
Вчера, 09:50