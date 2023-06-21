Озвучен срок, который грозит бизнесмену из Уфы Андрею Смышляеву

Posted Сегодня, 02:59
Published Сегодня, 02:59
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Updated Сегодня, 03:02
По данным издания, Смышляеву должны были огласить приговор накануне, 20 июня, однако он попал в больницу в Уфе. Заседание суда перенесли на месяц.
Напомним, по версии следствия, с 2014 по 2016 годы Смышляев жил в Уфе и развивал свой бизнес — в столице Башкирии он известен как экс-владелец сети шинных центров «Таганка». Истцом по делу проходит компания «Нокиан шина», которая поставила бизнесмену автопокрышки на сумму около 1,5 млрд рублей, но деньги в ответ так и не дождалась.
Кроме того, в 2015 году Смышляев якобы намеренно обанкротил другую свою фирму. Он набрал долгов на 2,8 млрд рублей, зная, что не сможет их погасить. Мужчина находился в международном розыске и был найден в 2019 году на своей вилле в Италии. В конце марта 2021 года его доставили из Италии в Россию. В июне того же года суд Башкирии решил изъять дорогую яхту у отца Смышляева.