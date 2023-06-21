Озвучен срок, который грозит бизнесмену из Уфы Андрею Смышляеву

Кроме того, в 2015 году Смышляев якобы намеренно обанкротил другую свою фирму. Он набрал долгов на 2,8 млрд рублей, зная, что не сможет их погасить. Мужчина находился в международном розыске и был найден в 2019 году на своей вилле в Италии. В конце марта 2021 года его доставили из Италии в Россию. В июне того же года суд Башкирии решил изъять дорогую яхту у отца Смышляева.