На гонки в центре Уфы потратят до 31 млн рублей

Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
Modified Сегодня, 05:07
Updated Сегодня, 05:07
В Башкирии выберут подрядчиков для организации и проведения международного ралли «Шелковый путь». Сумма начальных цен контрактов составляет более 31 млн рублей.
Гонки на авто и мотоциклах пройдут на трассах на территории Абзелиловского, Белорецкого, Учалинского, Баймакского, Хайбуллинского, Зилаирского и Зианчуринского районов. Исходя из документов, в ралли будут участвовать 1800 гонщиков.
В частности, за указанную сумму ищут режиссера, сценариста, двоих ведущих, шесть солистов-вокалистов, два хореографических ансамбля, четыре кавер-группы, представителей мотофристайла для церемонии открытия ралли. Кроме того, для мероприятия хотят арендовать 14 автобусов и найти 140 контролеров, а также более 160 охранников. Кроме того, планируется приготовить 1800 сувенирных медовых наборов. Также планируется потратить средства на медицину и питание для участников.