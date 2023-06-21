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На гонки в центре Уфы потратят до 31 млн рублей

21 июня 2023, 05:04
Фото: 1MI

Ралли «Шелковый путь» обойдется Башкирии в 31 млн рублей

Ралли пройдет в «Уфа-Арене» и на площади Юлаева с 7 по 10 июля, сообщается на портале госзакупок

В Башкирии выберут подрядчиков для организации и проведения международного ралли «Шелковый путь». Сумма начальных цен контрактов составляет более 31 млн рублей.

Гонки на авто и мотоциклах пройдут на трассах на территории Абзелиловского, Белорецкого, Учалинского, Баймакского, Хайбуллинского, Зилаирского и Зианчуринского районов. Исходя из документов, в ралли будут участвовать 1800 гонщиков.

В частности, за указанную сумму ищут режиссера, сценариста, двоих ведущих, шесть солистов-вокалистов, два хореографических ансамбля, четыре кавер-группы, представителей мотофристайла для церемонии открытия ралли. Кроме того, для мероприятия хотят арендовать 14 автобусов и найти 140 контролеров, а также более 160 охранников. Кроме того, планируется приготовить 1800 сувенирных медовых наборов. Также планируется потратить средства на медицину и питание для участников.

#Валерия Панаева
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