На гонки в центре Уфы потратят до 31 млн рублей

В частности, за указанную сумму ищут режиссера, сценариста, двоих ведущих, шесть солистов-вокалистов, два хореографических ансамбля, четыре кавер-группы, представителей мотофристайла для церемонии открытия ралли. Кроме того, для мероприятия хотят арендовать 14 автобусов и найти 140 контролеров, а также более 160 охранников. Кроме того, планируется приготовить 1800 сувенирных медовых наборов. Также планируется потратить средства на медицину и питание для участников.