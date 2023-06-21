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Published Сегодня, 16:17

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Молочные реки: в Башкирии перевернулась фура с молоком и чуть не заблокировала дорогу

21 июня 2023, 16:17
Фото: скриншот видео с видеорегистратора

На трассе М-5 под Уфой перевернулась фура и от нее растеклись молочные реки

Видео с места событий опубликовано в соцсетях 21 июня.

Очевидцы опубликовали видео с автомобильного регистратора, которое было записано сегодня на автомобильной дороге федерального значения М-5 перед Чишминской развязкой в сторону Уфы. На видео фура груженая молоком накренилась и в странном положении осталась у обочины, а ее груз растекся по дороге, напомнив о сказочных молочных реках с кисельными берегами.

Видео: Моя Уфа новости Уфа Башкирия

На видео не было замечено автомобилей скорой помощи, а группа мужчин изучала ситуацию с товаром на дороге. На основании чего можно предположить, что пострадавших в «молочном разливе» не было.

На трассе в Башкирии столкнулись две фуры
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#Ирина Деревянчук#Продукты#Происшествия#Новости Башкирии#Дороги#Транспорт#Видео
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