Молочные реки: в Башкирии перевернулась фура с молоком и чуть не заблокировала дорогу

Posted Сегодня, 16:17
Published Сегодня, 16:17
Modified Сегодня, 16:20
Updated Сегодня, 16:20
Очевидцы опубликовали видео с автомобильного регистратора, которое было записано сегодня на автомобильной дороге федерального значения М-5 перед Чишминской развязкой в сторону Уфы. На видео фура груженая молоком накренилась и в странном положении осталась у обочины, а ее груз растекся по дороге, напомнив о сказочных молочных реках с кисельными берегами.
На видео не было замечено автомобилей скорой помощи, а группа мужчин изучала ситуацию с товаром на дороге. На основании чего можно предположить, что пострадавших в «молочном разливе» не было.