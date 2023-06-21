Молочные реки: в Башкирии перевернулась фура с молоком и чуть не заблокировала дорогу

Очевидцы опубликовали видео с автомобильного регистратора, которое было записано сегодня на автомобильной дороге федерального значения М-5 перед Чишминской развязкой в сторону Уфы. На видео фура груженая молоком накренилась и в странном положении осталась у обочины, а ее груз растекся по дороге, напомнив о сказочных молочных реках с кисельными берегами.