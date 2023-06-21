Массовые проверки пройдут в квартирах уфимцев по всему городу с сегодняшнего дня

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
В Уфе продолжается массовая проверка достоверности показаний счётчиков тепла и горячей воды в квартирах. Это касается жителей домов, которые перешли на прямые договоры с компанией «БашРТС». Опубликован График обхода в период с 21 июня по 21 июля 2023 года.
Бесплатную проверку счётчиков производят агенты ООО «Городская абонентская служба», которые являются официальными представителями «БашРТС». Они обязаны иметь при себе удостоверение с фото и печатью, а также список адресов проверяемых домов. Агенты снимают показания счетчиков, проверяют их состояние, устанавливают пломбы, определяют наличие или отсутствие фактов вмешательства в работу приборов и оформляют документацию.