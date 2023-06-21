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Published Сегодня, 06:30

Modified Сегодня, 08:27

Updated Сегодня, 08:27

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Массовые проверки пройдут в квартирах уфимцев по всему городу с сегодняшнего дня

21 июня 2023, 06:30
Фото: 1MI
Известно, кого конкретно коснутся проверки и как именно они будут проходить

В Уфе продолжается массовая проверка достоверности показаний счётчиков тепла и горячей воды в квартирах. Это касается жителей домов, которые перешли на прямые договоры с компанией «БашРТС». Опубликован График обхода в период с 21 июня по 21 июля 2023 года.

Бесплатную проверку счётчиков производят агенты ООО «Городская абонентская служба», которые являются официальными представителями «БашРТС». Они обязаны иметь при себе удостоверение с фото и печатью, а также список адресов проверяемых домов. Агенты снимают показания счетчиков, проверяют их состояние, устанавливают пломбы, определяют наличие или отсутствие фактов вмешательства в работу приборов и оформляют документацию.

#Валерия Панаева#Новости Башкирии#Новости Уфы#ЖКХ#ЖКХ Уфы#Проверка
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