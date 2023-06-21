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Published Сегодня, 08:55

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Как правильно заморозить зеленый лук на зиму: советы эксперта

21 июня 2023, 08:55
Все больше хозяек обращаются к заморозке зеленого лука, чтобы сохранить его свежесть и аромат на долгое время.

Интернет-издание «Подмосковье сегодня» рассказывает о правильном способе заморозки зеленого лука на зиму.

Первоначально необходимо очистить и помыть весь лук. Для заморозки лучше использовать стебли, которые выглядят здоровыми. Отрежьте корни и сухие верхушки стеблей.

Затем зеленый лук следует нарезать на мелкие кусочки. Рекомендуется морозить его как можно быстрее, чтобы сохранить все полезные качества лука, которые могут испариться со временем, объясняет технолог пищевого производства Николай Попов.

Разложите зеленый лук в пластиковые контейнеры или пакеты для замораживания, тщательно закрывая их. Это важно, чтобы избежать попадания инея, который может сделать лук невкусным.

Поместите пакеты с зеленым луком в морозильник и заморозьте его при температуре -18 °C или ниже. Замороженный зеленый лук можно использовать в различных блюдах, таких как супы, соусы, рагу, омлеты и т. д. Он сохраняется в морозильнике в течение нескольких месяцев, что позволяет использовать его в течение зимнего периода.

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