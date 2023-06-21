Как правильно заморозить зеленый лук на зиму: советы эксперта

Поместите пакеты с зеленым луком в морозильник и заморозьте его при температуре -18 °C или ниже. Замороженный зеленый лук можно использовать в различных блюдах, таких как супы, соусы, рагу, омлеты и т. д. Он сохраняется в морозильнике в течение нескольких месяцев, что позволяет использовать его в течение зимнего периода.