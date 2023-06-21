Иван Сухарев: Не допустим в Башкирии фашисткой угрозы!

А Президент Владимир Владимирович Путин говорил, что «Питерские улицы меня научили одному важному правилу, если драка неизбежна надо бить первым». И мы ударили, т. к. фашисты современности готовились к нападению на страну и сейчас готовятся, хотят нас уничтожить и это надо понимать. В этой статье это не указано, но Николай II был двоюродным братом Георга V, и все мы знаем судьбу царя и царской семьи. Они были зверски убиты, вместе с теми, кто пошел за ними. Почему эти олигархи, какие-то либералы, представители какой-то «партии мира» думают, что их пощадят? Их не пощадят. Георг V отдал на растерзание двоюродного брата и его семью. Вот вам исторический факт гуманизма англосаксов.