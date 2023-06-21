Иван Сухарев: Не допустим в Башкирии фашисткой угрозы!

Posted Сегодня, 16:53
Published Сегодня, 16:53
Modified Сегодня, 16:57
Updated Сегодня, 16:57
В «Российской газете» вышла статья председателя политической партии ЛДПР Леонида Слуцкого «Идеология ЛДПР XXI века — антифашизм». Ознакомиться с работой можно по ссылке.
Леонид Слуцкий подробно рассказывает о том, что поединок начался не в феврале 2022 года, в почти на 100 лет раньше, приводя взвешенные аргументы и проверенные исторические факты, в своей статье «Идеология ЛДПР XXI века — антифашизм».
Статью лидера партии объемно и аргументировано прокомментировал депутат Курултая Башкирии от партии ЛДПР Иван Сухарев.
«Прочитал серьезную и глубокую статью Леонида Эдуардовича Слуцкого, посвященную антифашизму, которая опубликована в „Российской газете“ в преддверии начала Великой отечественной войны, второй, а может быть и третьей в истории России. Конечно, полностью согласен с тем, что антифашизм, должен быть идеологией. Не только идеологией ЛДПР, о которой говорил еще Владимир Вольфович Жириновский.
Мы живем в очень сложное время, когда маски сброшены и мы видим те же лица, за новым мировым порядком, которые пытались этот новый мировой порядок, античеловеческий, сатанинский насадить в далеком 1941, а возможно и в 1939 году с началом второй мировой войны. Посмотрите кто стоял в руководстве НАТО при его создании, те же лица, бежавшие из фашисткой Германии, фашисты. И сегодня они продвигают свои «ценности», надев на них маску гуманизма, пытаются заставить нас отказаться от наших традиционных ценностей навязывая нам все чуждое, все антихристианское, т. е. античеловеческое. «Англичанка снова гадит».
И не зря Алексей Ефимович Вандам в свое время говорил: «Плохо иметь англосакса врагом, но не дай Бог иметь его своим другом!». И мы вынуждены в очередной раз защищаться. Мы должны помнить свою историю и тот шаг, который мы сделали в феврале 2022 года, начав специальную военную операцию, был необходим. Это действительно было сложное решение для Президента, но еще раз повторюсь это вынужденное решение. И в статье это указано, что нерешительность Сталина И.В. привела к нападению на нашу страну.
А Президент Владимир Владимирович Путин говорил, что «Питерские улицы меня научили одному важному правилу, если драка неизбежна надо бить первым». И мы ударили, т. к. фашисты современности готовились к нападению на страну и сейчас готовятся, хотят нас уничтожить и это надо понимать. В этой статье это не указано, но Николай II был двоюродным братом Георга V, и все мы знаем судьбу царя и царской семьи. Они были зверски убиты, вместе с теми, кто пошел за ними. Почему эти олигархи, какие-то либералы, представители какой-то «партии мира» думают, что их пощадят? Их не пощадят. Георг V отдал на растерзание двоюродного брата и его семью. Вот вам исторический факт гуманизма англосаксов.
«Лучший русский — мертвый русский» было написано на дверях лондонских магазинов, о чем было написано, и в этой статье. Поэтому нельзя не согласиться с автором статьи, мы действительно все плечом к плечу обязаны победить в этой решающей схватке, в том числе с глубинным фашизмом и вместе мы победим!», — прокомментировал статью депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев.