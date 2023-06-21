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Published Сегодня, 06:48

Modified Сегодня, 08:27

Updated Сегодня, 08:27

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Горсовет принял новое решение касаемо участников СВО из Уфы

21 июня 2023, 06:48
Фото: 1MI

Похороны участников СВО из Уфы будут оплачивать из бюджета города

Дополнительная мера соцподдержки касается конкретных семей участников СВО, сообщает РБК-Уфа

В семьях погибших участников СВО из Уфы будут бесплатно хоронить бойцов — расходы на погребение возьмет на себя бюджет. Как пишет РБК-Уфа со ссылкой на решение Горсовета, мэрия Уфы утвердит предельный размер стоимости похорон.

Из муниципальной казны оплатят оформление необходимых документов, перевозку тела, услуги морга, процесс погребения, а также гроб, венок, временный памятник (крест или минарет) и их установку. Семьи погибших бойцов смогут добавить сумму сверх предельной стоимости. Как сообщается в решении Горсовета, организация похорон проходит в течение 10 календарных дней с момента прибытия тела в Уфу на основании заявления лица, взявшего на себя обязанность по похоронам погибшего.

Отмечается, что мера поддержки не касается оплаченных похорон из федерального или регионального бюджетов.

#Валерия Панаева#Новости Башкирии#Новости Уфы#СВО#Участники СВО#Похороны участников СВО#Меры поддержки участников СВО
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