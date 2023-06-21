Горсовет принял новое решение касаемо участников СВО из Уфы

В семьях погибших участников СВО из Уфы будут бесплатно хоронить бойцов — расходы на погребение возьмет на себя бюджет. Как пишет РБК-Уфа со ссылкой на решение Горсовета, мэрия Уфы утвердит предельный размер стоимости похорон.



Из муниципальной казны оплатят оформление необходимых документов, перевозку тела, услуги морга, процесс погребения, а также гроб, венок, временный памятник (крест или минарет) и их установку. Семьи погибших бойцов смогут добавить сумму сверх предельной стоимости. Как сообщается в решении Горсовета, организация похорон проходит в течение 10 календарных дней с момента прибытия тела в Уфу на основании заявления лица, взявшего на себя обязанность по похоронам погибшего.



Отмечается, что мера поддержки не касается оплаченных похорон из федерального или регионального бюджетов.



