Форум «Шерегеш» делится итогами: разработан портал для молодёжного туризма

«Форум „Шерегеш“ — один из ключевых этапов в формировании условий для релокации перспективных специалистов внутри страны и создании среды для развития технологического суверенитета. Несмотря на то, что форум проходил впервые — мы получили 1500 заявок от настоящих специалистов в сфере IT. Конкурс составил 5 человек на место. По итогу в форуме приняли участие порядка 300 молодых специалистов», — поделилась директор молодёжного форума «Шерегеш» Анастасия Путинцева.