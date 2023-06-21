«Это чье-то?»: Озеро под Уфой стало «частной территорией» и там «проход запрещен»

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
Пока погода не способствует визитам к водоемам, водная тема «вспылала» на странице главы Башкирии Радия Хабирова. В комментариях к одному из его постов образовалась целая ветка комментариев с недовольствами жителей Уфимского района в связи с тем, что озеро Ольховое близ деревни Суровка обрастает жилыми домами, с заборами уходящими вплотную к водоёму.
Местные жители уверяют, что озеро это место где многие годы люди отдыхали, купались и рыбачили и недоумевают, «почему земля под продажу для застройки межуется таким образом?» и вопрошают «где нормы природоохранной зоны?», ссылаясь на Водный кодекс.
Елена У. в комментариях под этим комментариям задалась вопросом «как это интересно они умудрились выкупить землю в водоохранной зоне?», а Лиля А. сообщила, что ей «интересно кому заплатили, чтобы построится в водоохранной зоне».
Мариshка А. высказалась следующим образом:
— Просто ужасно, к озеру не подойти местным жителям, раньше спокойно все отдыхали, теперь все захватили, не подойти, скоро платно только можно будет подойти, — опасается она.
Ольга К. полагает, что «все разрешения выданные по этим землям Администрацией Уфимского района, Михайловского сельсовета нужно взять на прокурорскую проверку».
— Что хотят, то и делают. На пляж деньги выделены были, а заход в воду ноги сломать можно, все через одно место делают. И участки эти у воды отсыпали глиной и землёй прямо на лёд чтобы увеличить, это тоже нужно на проверку, — написала она.
Елена Т. вторя соседям написала, что «по всему озеру теперь таблички, что частная территория и проход запрещен. Стоят частные пирсы прямо у озера где тоже пишут, что частная территория и висит замок. Даже шлагбаум поставили.
Считаю это возмутительно! А администрации Михайловского сельсовета абсолютно наплевать на происходящее».
На столь массовые возмущения жителей отреагировали со страницы Уфимский район Республики Башкортостан, принадлежащей собственно администрации района и сообщили, что специалисты управления муниципального контроля и управления архитектуры и градостроительной деятельности выедут на берег озера Ольховое в д. Суровка Михайловского сельсовета для осмотра. На 26 июня же запланировано заседание Комиссии по вопросам самовольного строительства и реконструкции объектов на территории МР Уфимский район РБ с приглашением представителей прокуратуры, Росреестра и Государственного комитета по жилищному и строительному надзору РБ.
Напомним, не так давно жительница Уфы решила отдохнуть на одном из официальных пляжей Уфы, но ее туда не пустили. Женщина связала это со скорым появлением на озере круглогодичного центра отдыха предпринимательницы и Светской львицы Евгении Машко, однако это оказалось не так. В мэрии Уфы пояснили, что не пускали на пляж временно в связи с тем, что там отсыпалась береговая линия.