«Это чье-то?»: Озеро под Уфой стало «частной территорией» и там «проход запрещен»

Напомним, не так давно жительница Уфы решила отдохнуть на одном из официальных пляжей Уфы, но ее туда не пустили. Женщина связала это со скорым появлением на озере круглогодичного центра отдыха предпринимательницы и Светской львицы Евгении Машко, однако это оказалось не так. В мэрии Уфы пояснили, что не пускали на пляж временно в связи с тем, что там отсыпалась береговая линия.