Эксперт рассказала, как защититься от летней жары

Posted Вчера, 21:24
Published Вчера, 21:24
Modified Вчера, 21:26
Updated Вчера, 21:26
В интервью изданию Pravda.Ru она подчеркнула необходимость ношения легкой одежды из хлопка, чтобы защититься от солнечных или тепловых ударов. Важно также не забыть о защите головы с помощью шапочки с полями или панамки из хлопка. Это поможет предотвратить перегревание и солнечные ожоги.
Заславская подчеркивает важность поддержания естественной терморегуляции организма и рекомендует иметь запас воды с собой. Во время жаркой погоды потоотделение усиливается, что может вызвать значительную потерю жидкости. Поэтому целесообразно постоянно пить воду для поддержания гидробаланса.