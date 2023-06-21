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Posted Вчера, 21:24

Published Вчера, 21:24

Modified Вчера, 21:26

Updated Вчера, 21:26

Эксперт рассказала, как защититься от летней жары

20 июня 2023, 21:24
Рина Заславская, доктор медицинских наук, профессор и главный специалист Института космических исследований РАН, рекомендует жителям России принять меры предосторожности в связи с приходом жаркой погоды.

В интервью изданию Pravda.Ru она подчеркнула необходимость ношения легкой одежды из хлопка, чтобы защититься от солнечных или тепловых ударов. Важно также не забыть о защите головы с помощью шапочки с полями или панамки из хлопка. Это поможет предотвратить перегревание и солнечные ожоги.

Заславская подчеркивает важность поддержания естественной терморегуляции организма и рекомендует иметь запас воды с собой. Во время жаркой погоды потоотделение усиливается, что может вызвать значительную потерю жидкости. Поэтому целесообразно постоянно пить воду для поддержания гидробаланса.

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