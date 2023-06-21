Эксперт рассказала, как защититься от летней жары

В интервью изданию Pravda.Ru она подчеркнула необходимость ношения легкой одежды из хлопка, чтобы защититься от солнечных или тепловых ударов. Важно также не забыть о защите головы с помощью шапочки с полями или панамки из хлопка. Это поможет предотвратить перегревание и солнечные ожоги.