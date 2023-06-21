Дожди и заморозки: в Башкирии сохранится прохладная погода

Posted Сегодня, 03:17
Published Сегодня, 03:17
Modified Сегодня, 03:57
Updated Сегодня, 03:57
Так, сегодня, 21 июня, местами по республике пройдёт небольшой дождь. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +2, +7°, в горных районах заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0, -2°, днем +12, +17°.
В четверг, 22 июня, в Башкирии синоптики также прогнозируют кратковременные дожди. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью составит от +3 до +8°, в северных и горных районах заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0, -2°, днем температура воздуха ожидается в пределах от +12 до +17°.
В пятницу, 23 июня, вновь местами ожидаются кратковременные дожди. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха в ночное время составит +3, +8°, в северных и горных районах заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0, -2°, днем станет на пару градусов теплее, чем ранее ветер+14, +19°.