Дожди и заморозки: в Башкирии сохранится прохладная погода

В четверг, 22 июня, в Башкирии синоптики также прогнозируют кратковременные дожди. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью составит от +3 до +8°, в северных и горных районах заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0, -2°, днем температура воздуха ожидается в пределах от +12 до +17°.