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Дожди и заморозки: в Башкирии сохранится прохладная погода

21 июня 2023, 03:17
Фото: 1MI

В Башкирии 21 июня ожидаются дожди и заморозки

В светлое время суток в ближайшие дни температура воздуха составит в среднем +12, +17 градусов. При этом до конца рабочей недели по республике ожидаются дожди, а в отдельных районах заморозки, сообщает Башгидрометцентр

Так, сегодня, 21 июня, местами по республике пройдёт небольшой дождь. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +2, +7°, в горных районах заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0, -2°, днем +12, +17°.

В четверг, 22 июня, в Башкирии синоптики также прогнозируют кратковременные дожди. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью составит от +3 до +8°, в северных и горных районах заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0, -2°, днем температура воздуха ожидается в пределах от +12 до +17°.

В пятницу, 23 июня, вновь местами ожидаются кратковременные дожди. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха в ночное время составит +3, +8°, в северных и горных районах заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0, -2°, днем станет на пару градусов теплее, чем ранее ветер+14, +19°.

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