Больше 200 социальных и экологических проектов получат гранты ОМК в 2023 году

«Когда взаимодействуют много заинтересованных сторон, это расширяетварианты решения текущих проблем и оказывает синергетический эффект не только для бизнеса, но и для общества в целом. Корпорации с развитыми программами социальных инвестиций, партнерства с „третьим“ сектором рассматривают свои КСО-инициативы не как расходную статью бюджета, а как вклад в повышение устойчивости бизнеса, привлекательности компании для сотрудников и ее пользы для регионов присутствия. Поддержка некоммерческого сектора, благотворительности и добровольчества стала значимой частью государственной повестки в последние годы. Это создает условия для развития сектора, роль которого особенно возрастает в условиях сложных внешних обстоятельств — в такие периоды граждане стали больше вовлекаться в благотворительную деятельность и добровольчество, развитие рынка услуг в социальной сфере на конкурентной основе», — отметила руководитель направления корпоративной социальной ответственности ОМК Ольга Миронова.