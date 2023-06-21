mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:28

Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 09:29

Updated Сегодня, 09:29

100 тысяч потребителей остались без электричества в Киеве после аварии

21 июня 2023, 09:28
В результате аварии на электросетях в Киеве около 100 тысяч потребителей лишились энергоснабжения.

Киевская городская военная администрация сообщила о возникшей аварийной ситуации на сетях Национальной энергетической компании «Укрэнерго», в результате чего было отключено электричество для указанного количества потребителей, пишет RT.

Ранее, 18 июня, глава Днепропетровской областной военной администрации, Николай Лукашук, сообщил о повреждениях двух объектов критической инфраструктуры в Днепропетровской области Украины. Подробности о причинах аварии в Киеве и масштабе повреждений пока не приводятся. Специалисты работают над восстановлением электропитания и возвращением энергоснабжения для всех пострадавших потребителей.

Подпишитесь
«Всё стоит на 10 км»: что происходит на трассе М5 под Уфой прямо сейчас
Сегодня, 08:23
«Редчайшее явление»: Башкирию накроет волна апрельских холодов уже в июне
Сегодня, 04:49
Массовые проверки пройдут в квартирах уфимцев по всему городу с сегодняшнего дня
Сегодня, 06:30
Владельцы аттракционов в Уфе пожаловались на выселение из-за форума Россия-Беларусь
Сегодня, 09:02
Первому нефтеперерабатывающему заводу Уфы «Башнефть-УНПЗ» исполнилось 85 лет
Вчера, 14:38
Новинки CHERY доступны для приобретения в лизинг со скидкой до 25%
Вчера, 09:50