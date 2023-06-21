100 тысяч потребителей остались без электричества в Киеве после аварии

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
Киевская городская военная администрация сообщила о возникшей аварийной ситуации на сетях Национальной энергетической компании «Укрэнерго», в результате чего было отключено электричество для указанного количества потребителей, пишет RT.
Ранее, 18 июня, глава Днепропетровской областной военной администрации, Николай Лукашук, сообщил о повреждениях двух объектов критической инфраструктуры в Днепропетровской области Украины. Подробности о причинах аварии в Киеве и масштабе повреждений пока не приводятся. Специалисты работают над восстановлением электропитания и возвращением энергоснабжения для всех пострадавших потребителей.