100 тысяч потребителей остались без электричества в Киеве после аварии

Ранее, 18 июня, глава Днепропетровской областной военной администрации, Николай Лукашук, сообщил о повреждениях двух объектов критической инфраструктуры в Днепропетровской области Украины. Подробности о причинах аварии в Киеве и масштабе повреждений пока не приводятся. Специалисты работают над восстановлением электропитания и возвращением энергоснабжения для всех пострадавших потребителей.