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Жестокое убийство на площади Арата: Мужчина напал на 23-летнюю девушку

20 июня 2023, 08:01
20 июня в центре Кызыла, на площади Арата, произошло убийство местной жительницы в возрасте 23 лет. Тело было обнаружено с множественными ранениями.

Подозреваемым в этом преступлении был задержан 36-летний местный житель города Ак-Довурак благодаря оперативным мерам, пишет RT.

По данным следствия, инцидент произошел 20 июня 2023 года на площади Арата в городе Кызыл. По предварительной версии, мужчина, испытывавший личную неприязнь к пострадавшей, ошибочно принял ее за другую женщину и нанес несколько ударов ножом. Следственный комитет по Республике Тыва сообщает о возбуждении уголовного дела по статье 105 часть 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая квалифицирует это преступление как убийство.

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