Жестокое убийство на площади Арата: Мужчина напал на 23-летнюю девушку

По данным следствия, инцидент произошел 20 июня 2023 года на площади Арата в городе Кызыл. По предварительной версии, мужчина, испытывавший личную неприязнь к пострадавшей, ошибочно принял ее за другую женщину и нанес несколько ударов ножом. Следственный комитет по Республике Тыва сообщает о возбуждении уголовного дела по статье 105 часть 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая квалифицирует это преступление как убийство.