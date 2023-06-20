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Взрыв газа произошел в жилом доме в Салавате

20 июня 2023, 09:26
Фото: Пресс-служба МЧС по РБ

Два человека пострадали в результате взрыва газа в жилом доме в Башкирии

В подсобном помещении на первом этаже пятиэтажного жилого дома по ул. Революционная в городе Салавате произошел хлопок газа. В результате взрыва пострадали 2 человека — их доставили в городскую больницу, сообщает пресс-служба МЧС по РБ

По предварительным данным, в подсобном помещении здания проводились ремонтные работы. В ходе ремонта один из рабочих повредил газовую трубу. В ведомстве отмечают, что несущие конструкции здания не пострадали — пожара не было.

При этом в смежной с помещением квартире в результате взрыва выбило стекла в окнах. Других видимых повреждений дома выявлено не было. Все необходимые службы на месте. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан.

#Азамат Нухов#Новости Башкирии#Происшествия#Взрыв
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