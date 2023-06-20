Взрыв газа произошел в жилом доме в Салавате

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
По предварительным данным, в подсобном помещении здания проводились ремонтные работы. В ходе ремонта один из рабочих повредил газовую трубу. В ведомстве отмечают, что несущие конструкции здания не пострадали — пожара не было.
При этом в смежной с помещением квартире в результате взрыва выбило стекла в окнах. Других видимых повреждений дома выявлено не было. Все необходимые службы на месте. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан.