Ворвался в квартиру: непристойный уфимец со спущенными штанами напугал весь дом

Очевидцы пишут, что самоудовлетворением развратник не ограничился и пытался ворваться в квартиру из которой на тот момент на свою беду выходила женщина с ребенком. К счастью ей на помощь пришли соседи по подъезду. Они вывели сексуального преступника из подъезда прямо навстречу прибывшему наряду полиции.