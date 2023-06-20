Ворвался в квартиру: непристойный уфимец со спущенными штанами напугал весь дом

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
Вопиющий случай произошел в одном из подъездов Уфы по улице Комсомольская, там неизвестный молодой мужчина 1987 года рождения разлегся на лестнице и аморальным образов трогал себя за половые органы, предварительно оголив свои чресла.
Очевидцы пишут, что самоудовлетворением развратник не ограничился и пытался ворваться в квартиру из которой на тот момент на свою беду выходила женщина с ребенком. К счастью ей на помощь пришли соседи по подъезду. Они вывели сексуального преступника из подъезда прямо навстречу прибывшему наряду полиции.
В пресс-службе МВД подтвердили, что задержание было и задержанный мужчина был доставлен в отдел полиции № 7 управления МВД России по Уфе. В отношении него составлен административный материал. Сотрудники полиции на данный момент выясняют все обстоятельства происшествия.