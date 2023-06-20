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Ворвался в квартиру: непристойный уфимец со спущенными штанами напугал весь дом

20 июня 2023, 07:33
Фото: ИА "Башинформ"

Уфимец мастурбировал в подъезде на улице Комсомольской и напал на женщину с ребенком

Женщину спасли соседи и оперативно приехавшая полиция, сообщило ИА «Башинформ» 20 июня.

Вопиющий случай произошел в одном из подъездов Уфы по улице Комсомольская, там неизвестный молодой мужчина 1987 года рождения разлегся на лестнице и аморальным образов трогал себя за половые органы, предварительно оголив свои чресла.

Очевидцы пишут, что самоудовлетворением развратник не ограничился и пытался ворваться в квартиру из которой на тот момент на свою беду выходила женщина с ребенком. К счастью ей на помощь пришли соседи по подъезду. Они вывели сексуального преступника из подъезда прямо навстречу прибывшему наряду полиции.

В пресс-службе МВД подтвердили, что задержание было и задержанный мужчина был доставлен в отдел полиции № 7 управления МВД России по Уфе. В отношении него составлен административный материал. Сотрудники полиции на данный момент выясняют все обстоятельства происшествия.

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#Ирина Деревянчук#Происшествия#Новости Уфы#18+
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