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Published Сегодня, 15:43

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В Башкирии прокуратура проводит проверку по факту взрыва газа в жилом доме

20 июня 2023, 15:43
Фото: Прокуратура РБ
Сотрудники ведомства проводят проверку в многоквартирном доме по улице Революционной, где в результате взрыва газа пострадало два человека, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры

Сообщается, что в ходе проверки сотрудники прокуратуры уделят внимание соблюдению мер техники безопасности при использовании газового оборудования в доме. В зависимости от результатов инспекции будут приняты необходимые меры реагирования. Также прокуратура контролирует процесс доследственной проверки, организованной после инцидента.

Напомним, инцидент произошёл ранее сегодня. По предварительным данным, взрыв газа произошёл в результате неосторожных действий одного из рабочих, занимавшихся ремонтом в подсобном помещении здания. Пострадавших доставили в городскую больницу.

#Азамат Нухов#Новости Башкирии#Происшествия#Прокуратура#Прокуратура Башкирии#Взрыв
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