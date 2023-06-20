В Башкирии прокуратура проводит проверку по факту взрыва газа в жилом доме

Posted Сегодня, 15:43
Published Сегодня, 15:43
Modified Сегодня, 15:54
Updated Сегодня, 15:54
Сообщается, что в ходе проверки сотрудники прокуратуры уделят внимание соблюдению мер техники безопасности при использовании газового оборудования в доме. В зависимости от результатов инспекции будут приняты необходимые меры реагирования. Также прокуратура контролирует процесс доследственной проверки, организованной после инцидента.
Напомним, инцидент произошёл ранее сегодня. По предварительным данным, взрыв газа произошёл в результате неосторожных действий одного из рабочих, занимавшихся ремонтом в подсобном помещении здания. Пострадавших доставили в городскую больницу.