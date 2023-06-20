В Башкирии 1,5-летняя малышка едва не погибла в душевой кабине и получила травмы

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Вечером понедельника 19 июня в одной из семей, проживающих в Туймазинском районе произошел инцидент с ребенком. девочка в возрасте полутора лет серьезно пострадала от падения на нее стекла душевой кабины. Происшествие нанесло ребенку множественные открытые раны, с которыми пострадавшую доставили в травматологическое отделение одной из местных больниц.
К счастью после осмотра всеми профильными специалистами и наложения швов девочку, у которой диагностировали также черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, отпустили лечиться амбулаторно.