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В Башкирии 1,5-летняя малышка едва не погибла в душевой кабине и получила травмы

20 июня 2023, 09:15
Фото: 1MI

В Башкирии полуторагодовалой девочке тело изрезало рухнувшее стекло душевой кабины

Девочка получила не только раны, но и черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, но лечиться будет дома, рассказали в ИА «Башинформ» 20 июня.

Вечером понедельника 19 июня в одной из семей, проживающих в Туймазинском районе произошел инцидент с ребенком. девочка в возрасте полутора лет серьезно пострадала от падения на нее стекла душевой кабины. Происшествие нанесло ребенку множественные открытые раны, с которыми пострадавшую доставили в травматологическое отделение одной из местных больниц.

К счастью после осмотра всеми профильными специалистами и наложения швов девочку, у которой диагностировали также черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, отпустили лечиться амбулаторно.

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#Ирина Деревянчук#Башкортостан#Происшествия#Новости Башкирии#18+
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