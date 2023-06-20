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Published Сегодня, 16:25

Modified Сегодня, 16:26

Updated Сегодня, 16:26

Уголовное дело возбуждено в связи с гибелью 4 человек на Тамбовском пороховом заводе

20 июня 2023, 16:25
Уголовное дело возбуждено в связи с гибелью четырех человек при взрыве на Тамбовском пороховом заводе.

Пресс-служба регионального управления Следственного комитета России сообщила о возбуждении уголовного дела по статье 216 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В результате взрыва на пороховом заводе в городе Котовске Тамбовской области погибли четыре человека, а точное число пострадавших уточняется, пишет RT.

Расследование будет проводиться по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных и иных работ, которые привели к неосторожной смерти двух или более лиц.

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