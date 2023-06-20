Уголовное дело возбуждено в связи с гибелью 4 человек на Тамбовском пороховом заводе

Posted Сегодня, 16:25
Published Сегодня, 16:25
Modified Сегодня, 16:26
Updated Сегодня, 16:26
Пресс-служба регионального управления Следственного комитета России сообщила о возбуждении уголовного дела по статье 216 Уголовного кодекса Российской Федерации.
В результате взрыва на пороховом заводе в городе Котовске Тамбовской области погибли четыре человека, а точное число пострадавших уточняется, пишет RT.
Расследование будет проводиться по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных и иных работ, которые привели к неосторожной смерти двух или более лиц.