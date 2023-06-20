Уфа ищет застройщика, который расселит и застроит квартал в Инорсе 25-этажками

Цена только самого права на заключение договора составила 6,5 млн руб. Однако все не так просто, известна минимальная сумма, которую должны вложить в комплексное развитие территории как минимум 16,6 миллиарда рублей, а также быть собственником не менее 3,6 тысяч квадратных метров жилья, куда должны будут переехать ныне живущие в аварийных домах на указанной территории.