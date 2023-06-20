Уфа ищет застройщика, который расселит и застроит квартал в Инорсе 25-этажками

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
Администрация Уфы на своем сайте разместила распоряжение «О проведении торгов в форме конкурса на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки право заключения договора о комплексном развитии территории», речь идет о застройке участка ограниченного улицами Сельской Богородской, Петрозаводской, продолжением улицы Дунайской и проектируемой улицей в Калининском районе города.
Двумя неделями ранее стало известно, что квартал площадь более 255 тысяч квадратных метров Ратмир Мавлиев выделил под высотную застройку. Не меньше чем через 12 лет указанный участок в Инорсе должен будет преобразиться и вместо бараков покрыться небоскребами.
Цена только самого права на заключение договора составила 6,5 млн руб. Однако все не так просто, известна минимальная сумма, которую должны вложить в комплексное развитие территории как минимум 16,6 миллиарда рублей, а также быть собственником не менее 3,6 тысяч квадратных метров жилья, куда должны будут переехать ныне живущие в аварийных домах на указанной территории.
Помимо указанных требований претендентам понадобится 320 млн рублей для гарантии обеспечения жилищных прав граждан.
Напомним, на севере Уфы это уже не первый случай столь масштабного изменения целых кварталов. Так в начале нынешнего года стало известно, что квартал в Черниковке, ограниченный улицами Вологодская, Суворова, Уссурийская и Орджоникидзе площадью 7 гектар и снесут, а на его месте построят высотки, где и будут жить те, чье жилье снесут.