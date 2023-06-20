Тимур Хакимов: «ТПП РБ решает проблему кадрового голода предприятий»

При поддержке федеральной ТПП в Башкортостане есть возможность проводить обучение по охране труда, переобучение на новые профессии и повышение квалификации в Учебно-деловом центре для членов ТПП за половину рыночной стоимости. Для этого имеются современные классы, тренажеры, возможен выезд преподавателей на предприятия.