Тимур Хакимов: «ТПП РБ решает проблему кадрового голода предприятий»

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
Президент ТПП РБ Тимур Хакимов поприветствовал их в стенах самого крупного бизнес-объединения.
«Совместно мы продолжаем решать самую актуальную проблему для бизнеса — кадровый голод. Мы эту ситуацию понимаем и помогаем работодателям. ТПП РБ первая в стране приняла участие в открытии исправительного центра на базе одного из наших предприятий. По заявкам членов Палаты проводим оргнабор рабочей силы в странах СНГ при помощи нашего Миграционного центра. Сейчас идет проработка вопроса по привлечению кадров вахтовым способом с Ирана (работники для аграрного сектора) и Бангладеш (там центр судостроения и много высококвалифицированных сварщиков, токарей)», — отметил Тимур Хакимов.
При поддержке федеральной ТПП в Башкортостане есть возможность проводить обучение по охране труда, переобучение на новые профессии и повышение квалификации в Учебно-деловом центре для членов ТПП за половину рыночной стоимости. Для этого имеются современные классы, тренажеры, возможен выезд преподавателей на предприятия.
Весь необходимый пакет документов и квалифицированные преподаватели имеются.
Деловую встречу продолжил первый заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения республики Юрий Мельников. Он подробно рассказал об изменениях в нормативных документах. В частности, затронул темы трудовых отношений с военнослужащими, компенсации затрат работодателя на трудоустройство работников, рассказал о требованиях к кадровым электронным документам.
С новыми обязанностями при обучении по охране труда познакомил участников заместитель руководителя Госинспекции труда Азамат Салихов.