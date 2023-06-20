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Тимур Хакимов: «ТПП РБ решает проблему кадрового голода предприятий»

20 июня 2023, 09:02
На площадке ТПП прошла рабочая встреча для кадровых служб предприятий по тенденциям в области управления персоналом. Палата продолжает серию семинаров для бизнеса совместно с Минтрудом, Государственной инспекцией труда и Роскомнадзором. На сегодняшнюю встречу пришли представители 22 предприятий.

Президент ТПП РБ Тимур Хакимов поприветствовал их в стенах самого крупного бизнес-объединения.

«Совместно мы продолжаем решать самую актуальную проблему для бизнеса — кадровый голод. Мы эту ситуацию понимаем и помогаем работодателям. ТПП РБ первая в стране приняла участие в открытии исправительного центра на базе одного из наших предприятий. По заявкам членов Палаты проводим оргнабор рабочей силы в странах СНГ при помощи нашего Миграционного центра. Сейчас идет проработка вопроса по привлечению кадров вахтовым способом с Ирана (работники для аграрного сектора) и Бангладеш (там центр судостроения и много высококвалифицированных сварщиков, токарей)», — отметил Тимур Хакимов.

При поддержке федеральной ТПП в Башкортостане есть возможность проводить обучение по охране труда, переобучение на новые профессии и повышение квалификации в Учебно-деловом центре для членов ТПП за половину рыночной стоимости. Для этого имеются современные классы, тренажеры, возможен выезд преподавателей на предприятия.

Весь необходимый пакет документов и квалифицированные преподаватели имеются.
Деловую встречу продолжил первый заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения республики Юрий Мельников. Он подробно рассказал об изменениях в нормативных документах. В частности, затронул темы трудовых отношений с военнослужащими, компенсации затрат работодателя на трудоустройство работников, рассказал о требованиях к кадровым электронным документам.

С новыми обязанностями при обучении по охране труда познакомил участников заместитель руководителя Госинспекции труда Азамат Салихов.

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