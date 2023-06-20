Стало известно когда в Уфе частично закроют на реконструкцию Шакшинский мост

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
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В ходе оперативного совещания в мэрии Уфы руководитель Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Константин Паппе рассказал как обстоит ситуация с капитальным ремонтом Шакшинского моста.
— Сейчас составляются календарные графики с привязкой к поставке материалов. Мы не собираемся перекрывать движение пока на объекте не будет техники и не будут завезены материалы, — внес конкретику чиновник.
Выслушав доклад Константина Паппе Ратмир Мавлиев попросил на следующей оперативке доложить о том, каким образом планируется организовать движение общественного транспорта, помимо содействия с АО РЖД, электрички которого помогут снизить нагрузку на автомобильный общественный транспорт.
Напомним, еще весной стало известно, что в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на капремонт Шакшинского моста из федерального, республиканского и городского бюджетов будет выделено 2,2 миллиарда рублей. Муниципальный контракт на выполнение работ по капремонту был заключен 31 марта.