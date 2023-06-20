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Стало известно когда в Уфе частично закроют на реконструкцию Шакшинский мост

20 июня 2023, 07:54
Фото: 1MI

Движение на Шакшинском мосту в Уфе не будут перекрывать до 31 июля

Сроки начала работ на Шакшинском мосту через реку Белую озвучили на оперативке в мэрии 20 июня.

В ходе оперативного совещания в мэрии Уфы руководитель Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Константин Паппе рассказал как обстоит ситуация с капитальным ремонтом Шакшинского моста.

— Сейчас составляются календарные графики с привязкой к поставке материалов. Мы не собираемся перекрывать движение пока на объекте не будет техники и не будут завезены материалы, — внес конкретику чиновник.

Выслушав доклад Константина Паппе Ратмир Мавлиев попросил на следующей оперативке доложить о том, каким образом планируется организовать движение общественного транспорта, помимо содействия с АО РЖД, электрички которого помогут снизить нагрузку на автомобильный общественный транспорт.

Напомним, еще весной стало известно, что в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на капремонт Шакшинского моста из федерального, республиканского и городского бюджетов будет выделено 2,2 миллиарда рублей. Муниципальный контракт на выполнение работ по капремонту был заключен 31 марта.

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#Ирина Деревянчук#Уфа#Город#Новости Уфы#Транспорт#Автомобиль#Общественный транспорт#Дороги
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