Стало известно когда в Уфе частично закроют на реконструкцию Шакшинский мост

Напомним, еще весной стало известно, что в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на капремонт Шакшинского моста из федерального, республиканского и городского бюджетов будет выделено 2,2 миллиарда рублей. Муниципальный контракт на выполнение работ по капремонту был заключен 31 марта.