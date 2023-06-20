Шелкопряд? Нет, горячий асфальт: в Уфе 15-метровая береза облысела и угрожает жителям

Прошлым летом читатели сообщали в редакцию Mkset о странном решении в их дворе на улице Правды, 20/2, который преобразился в «башкирский дворик». В один из дней тогда местные жители обнаружили, что, расширяя парковку, рабочие пощадили березу, не срубив ее, а закатав в асфальт.