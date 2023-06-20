Шелкопряд? Нет, горячий асфальт: в Уфе 15-метровая береза облысела и угрожает жителям

Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
Modified Сегодня, 05:39
Updated Сегодня, 05:39
Прошлым летом читатели сообщали в редакцию Mkset о странном решении в их дворе на улице Правды, 20/2, который преобразился в «башкирский дворик». В один из дней тогда местные жители обнаружили, что, расширяя парковку, рабочие пощадили березу, не срубив ее, а закатав в асфальт.
Молниеносных последствий такое решение не дало, но спустя год жители «Башкирского дворика» обнаружили, что береза облысела и засохла, и шелкопрядом тут и не пахнет — деревья, которые не закатали в асфальт, живут рядом с умирающим.
— Долго я смотрела на эту березу и поняла, что она себя совсем плохо чувствует. Вспомнила, что делала фото в прошлом году, сделала еще одно и поняла, что мне не кажется. Могу ошибаться, но если дерево погибло, то стоять ему посреди двора небезопасно, тем более, что его окружает парковка, а сейчас такие ветра в Уфе, боязно как-то, — сообщила женщина в редакцию.
Напомним, сейчас в «башкирский дворик» преображается соседний двор. Между двумя «башкирскими двориками» появились два 26-этажных дома, которые сначала мэрия, а затем и прокуратура, пытаются по суду обязать построить близ ЖК детсад, школу и блок центра детского и юношеского творчества.