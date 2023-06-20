mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:37

Published Сегодня, 05:37

Modified Сегодня, 05:39

Updated Сегодня, 05:39

Изображение материала

Шелкопряд? Нет, горячий асфальт: в Уфе 15-метровая береза облысела и угрожает жителям

20 июня 2023, 05:37
Фото: mkset.ru

В «Башкирском дворике» в Уфе облысело закатанное в асфальт 15-метровое дерево

В июле прошлого года березу посреди «Башкирского дворика» укатали в асфальт, и это дало плоды, сообщают читатели Mkset 19 июня.

Прошлым летом читатели сообщали в редакцию Mkset о странном решении в их дворе на улице Правды, 20/2, который преобразился в «башкирский дворик». В один из дней тогда местные жители обнаружили, что, расширяя парковку, рабочие пощадили березу, не срубив ее, а закатав в асфальт.

вот такая береза осталась посреди дороги в прошлом годувот такая береза осталась посреди дороги в прошлом году
вот такая береза осталась посреди дороги в прошлом году
Фото: mkset.ru

Молниеносных последствий такое решение не дало, но спустя год жители «Башкирского дворика» обнаружили, что береза облысела и засохла, и шелкопрядом тут и не пахнет — деревья, которые не закатали в асфальт, живут рядом с умирающим.

голое дерево представляет потенциальную опасностьголое дерево представляет потенциальную опасность
голое дерево представляет потенциальную опасность
Фото: mkset.ru
— Долго я смотрела на эту березу и поняла, что она себя совсем плохо чувствует. Вспомнила, что делала фото в прошлом году, сделала еще одно и поняла, что мне не кажется. Могу ошибаться, но если дерево погибло, то стоять ему посреди двора небезопасно, тем более, что его окружает парковка, а сейчас такие ветра в Уфе, боязно как-то, — сообщила женщина в редакцию.
все познается в сравнениивсе познается в сравнении
все познается в сравнении
Фото: mkset.ru

Напомним, сейчас в «башкирский дворик» преображается соседний двор. Между двумя «башкирскими двориками» появились два 26-этажных дома, которые сначала мэрия, а затем и прокуратура, пытаются по суду обязать построить близ ЖК детсад, школу и блок центра детского и юношеского творчества.

Радий Хабиров назвал «Башкирские дворики» лучшим проектом в сфере ЖКХ республики
Узнать подробнее
Читайте также:
В арке «кривого» дома в Уфе расцвели пионы и цвести они будут круглый год
#Ирина Деревянчук#Город#Новости Уфы#Автомобиль
Подпишитесь
Дошло до увольнения: что думают жители Башкирии о решении сделать субботу рабочей
Сегодня, 06:49
8 часов в ожидании: аэропорт Уфы прокомментировал инцидент с самолетом
Сегодня, 04:42
Курултай Башкирии учел мнение патриарха Кирилла и доработал громкий закон о чайлдфри
Сегодня, 05:49
«Победа» за нами: как будет выглядеть старейший кинотеатр Уфы после ремонта
Сегодня, 05:31
Уйти нельзя остаться: Яглыч поставит запятую 20 июня— в новом сериале «Ухожу красиво»
Вчера, 06:59