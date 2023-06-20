С приказом и под роспись: Минтруд Башкирии раскрыл тонкости рабочей субботы 24 июня

Напомним, после того как стало известно, что перенос выходного с субботы на вторник коснется не только чиновников и госслужащих, но и «рекомендован» всем остальным работодателям в соцсетях начался сущий кошмар. В этот день проводятся выпускные, у кого-то запланированы личные, но масштабные мероприятия по типу свадеб, или же поездки, билеты на которые приобретались заранее.