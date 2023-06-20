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С приказом и под роспись: Минтруд Башкирии раскрыл тонкости рабочей субботы 24 июня

20 июня 2023, 11:21
Фото: 1MI

В Башкирии для работы в субботу 24 июня нужен приказ и письменное согласие сотрудника

О том как должен быть организован перенос рабочего дня на субботу рассказали в пресс-службе Минтруда Башкирии 20 июня.

Стало известно, что одного документа за подписью главы Башкирии недостаточно для работы в выходной день работникам ИП и предприятий, не относящимся к госструктурам. Накануне работодателям, которые являются индивидуальными предпринимателями и самозанятыми, также предложили перенести выходной день с субботы 24 июня на вторник 27 июня.

Однако работодателям помимо самого факта принятия такого решения необходимо получить письменное согласие сотрудника и учесть мнение профсоюза, если таковой у предприятия есть.

Работодатель также должен издать приказ о выходе на работу в выходной день, который по данным Минтруда республики будет сокращен на один час. оплачиваться труд в субботу будет как обычно. Примечательно, что сотрудники на инвалидности имеют отказаться от переноса выходного и их с правом отказа необходимо также ознакомить работника под подпись.

Важно и то, что вторник 27 июня включат в число календарных дней ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска.

Напомним, после того как стало известно, что перенос выходного с субботы на вторник коснется не только чиновников и госслужащих, но и «рекомендован» всем остальным работодателям в соцсетях начался сущий кошмар. В этот день проводятся выпускные, у кого-то запланированы личные, но масштабные мероприятия по типу свадеб, или же поездки, билеты на которые приобретались заранее.

Власти Башкирии решили перенести выходной на середину недели
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#Ирина Деревянчук#Башкортостан#Общество#Новости Башкирии
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