С приказом и под роспись: Минтруд Башкирии раскрыл тонкости рабочей субботы 24 июня

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Стало известно, что одного документа за подписью главы Башкирии недостаточно для работы в выходной день работникам ИП и предприятий, не относящимся к госструктурам. Накануне работодателям, которые являются индивидуальными предпринимателями и самозанятыми, также предложили перенести выходной день с субботы 24 июня на вторник 27 июня.
Однако работодателям помимо самого факта принятия такого решения необходимо получить письменное согласие сотрудника и учесть мнение профсоюза, если таковой у предприятия есть.
Работодатель также должен издать приказ о выходе на работу в выходной день, который по данным Минтруда республики будет сокращен на один час. оплачиваться труд в субботу будет как обычно. Примечательно, что сотрудники на инвалидности имеют отказаться от переноса выходного и их с правом отказа необходимо также ознакомить работника под подпись.
Важно и то, что вторник 27 июня включат в число календарных дней ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска.
Напомним, после того как стало известно, что перенос выходного с субботы на вторник коснется не только чиновников и госслужащих, но и «рекомендован» всем остальным работодателям в соцсетях начался сущий кошмар. В этот день проводятся выпускные, у кого-то запланированы личные, но масштабные мероприятия по типу свадеб, или же поездки, билеты на которые приобретались заранее.