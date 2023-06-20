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Рост цен на авиабилеты в России не превышает прогнозируемую инфляцию на 2023 год

20 июня 2023, 08:10
Министерство транспорта (Минтранс) заявило, что цены на авиабилеты экономкласса, проданные в России за период январь–сентябрь 2023 года, не превышают прогнозируемый уровень инфляции, установленный Центробанком России на текущий год.

Пресс-служба Минтранса сообщила, что данные, предоставленные Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и обработанные ведомством, свидетельствуют о том, что рост цен на авиабилеты экономкласса остается в пределах прогнозируемого индекса инфляции, установленного Банком России. Об этом пишет RT.

Это заявление подтверждает ранее сообщение ФАС о 4-процентном росте стоимости авиабилетов экономкласса в апреле 2023 года по сравнению с апрелем предыдущего года.

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