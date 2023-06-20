Рост цен на авиабилеты в России не превышает прогнозируемую инфляцию на 2023 год

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
Пресс-служба Минтранса сообщила, что данные, предоставленные Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и обработанные ведомством, свидетельствуют о том, что рост цен на авиабилеты экономкласса остается в пределах прогнозируемого индекса инфляции, установленного Банком России. Об этом пишет RT.
Это заявление подтверждает ранее сообщение ФАС о 4-процентном росте стоимости авиабилетов экономкласса в апреле 2023 года по сравнению с апрелем предыдущего года.