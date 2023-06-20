Рост цен на авиабилеты в России не превышает прогнозируемую инфляцию на 2023 год

Министерство транспорта (Минтранс) заявило, что цены на авиабилеты экономкласса, проданные в России за период январь–сентябрь 2023 года, не превышают прогнозируемый уровень инфляции, установленный Центробанком России на текущий год.