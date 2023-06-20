Рестораны в России повысили цены на блюда на 10% из-за удорожания продуктов

Уже в 2022 году цены на блюда в российских ресторанах выросли в среднем на 15-20%, пишут Известия. Прогнозируется, что в 2023 году тренд повышения цен продолжится, что может отпугнуть посетителей, считают эксперты. Рост стоимости продуктов существенно влияет на операционные затраты ресторанов, что вынуждает их перераспределять эти расходы на цены блюд.