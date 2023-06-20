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Posted Сегодня, 10:46

Published Сегодня, 10:46

Modified Сегодня, 10:47

Updated Сегодня, 10:47

Рестораны в России повысили цены на блюда на 10% из-за удорожания продуктов

20 июня 2023, 10:46
Федерация отельеров и рестораторов РФ (ФРиО) сообщила, что рестораны в России повысили цены на блюда в меню на 10% в июне.

Увеличение цен связано с ростом стоимости импортных продуктов, таких как оливковое масло, соусы, морепродукты, консервы и другие. По информации, полученной от компаний, таких как Novikov Group, «Шоколадница», Tigrus Group и других, стоимость этих продуктов выросла на 35%.

Уже в 2022 году цены на блюда в российских ресторанах выросли в среднем на 15-20%, пишут Известия. Прогнозируется, что в 2023 году тренд повышения цен продолжится, что может отпугнуть посетителей, считают эксперты. Рост стоимости продуктов существенно влияет на операционные затраты ресторанов, что вынуждает их перераспределять эти расходы на цены блюд.

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