Рестораны в России повысили цены на блюда на 10% из-за удорожания продуктов

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
Увеличение цен связано с ростом стоимости импортных продуктов, таких как оливковое масло, соусы, морепродукты, консервы и другие. По информации, полученной от компаний, таких как Novikov Group, «Шоколадница», Tigrus Group и других, стоимость этих продуктов выросла на 35%.
Уже в 2022 году цены на блюда в российских ресторанах выросли в среднем на 15-20%, пишут Известия. Прогнозируется, что в 2023 году тренд повышения цен продолжится, что может отпугнуть посетителей, считают эксперты. Рост стоимости продуктов существенно влияет на операционные затраты ресторанов, что вынуждает их перераспределять эти расходы на цены блюд.