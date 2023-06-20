Председатель ФОМС раскрыл детали развития системы ОМС в 2023 году

Пристальное внимание, как и раньше, будет уделяться профилактическим осмотрам, диспансеризации, в том числе углубленной после перенесенного COVID-19. Председатель ФФОМС отметил, что за счет средств ОМС будут оплачиваться реабилитация пациента, диспансерное наблюдение и проведение школ сахарного диабета, благодаря которым можно отслеживать в режиме реального времени изменения состояния здоровья пациентов, у которых были выявлены заболевания с повышенным риском для здоровья.