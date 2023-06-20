Председатель ФОМС раскрыл детали развития системы ОМС в 2023 году

Posted Сегодня, 16:26
Published Сегодня, 16:26
Modified Сегодня, 16:28
Updated Сегодня, 16:28
В рамках базовой программы ОМС предусмотрено развитие оказания медицинской помощи гражданам, имеющим хронические заболевания. В частности, среди нововведений следует упомянуть установление среднего норматива комплексного посещения и финансовых затрат при диспансерном наблюдении. Финансовое обеспечение составит 57,6 млрд рублей. Благодаря введению отдельного норматива по диспансерному наблюдению можно будет своевременно выявлять и проводить профилактику осложнений и обострений хронических заболеваний, включая онкологические заболевания, сахарный диабет и болезни системы кровообращения.
«Изменение способа оплаты профилактических осмотров, диспансеризации, в том числе углубленной диспансеризации, диспансерного наблюдения за единицу объема медицинской помощи позволит более эффективно расходовать средства обязательного медицинского страхования и будет способствовать стимулированию медорганизаций в проведении профилактических мероприятий и диспансерного наблюдения застрахованных лиц», — заявил Илья Баланин. Об этом пишет zdorovayarossia.ru.
Пристальное внимание, как и раньше, будет уделяться профилактическим осмотрам, диспансеризации, в том числе углубленной после перенесенного COVID-19. Председатель ФФОМС отметил, что за счет средств ОМС будут оплачиваться реабилитация пациента, диспансерное наблюдение и проведение школ сахарного диабета, благодаря которым можно отслеживать в режиме реального времени изменения состояния здоровья пациентов, у которых были выявлены заболевания с повышенным риском для здоровья.
В числе прочего Правительство России гарантировало пациентам право на проведение тестирования на грипп и другие ОРВИ в случае наличия соответствующих показаний.
Значимые изменения коснулись и работы с пациентами, требующими специализированной высокотехнологичной помощи. Еще в 2021 году процедура выбора клиник гражданами вне пределов своего региона значительно упростилась.
Практика оплаты медпомощи в федеральных медорганизациях непосредственно из бюджета Федерального фонда ОМС продемонстрировала высокую эффективность, благодаря чему возросла доступность специализированной, в частности высокотехнологичной, медпомощи в крупнейших российских медицинских центрах. За минувший год в федеральных медорганизациях было оказано 2 млн случаев такой медицинской помощи на сумму 157 млрд рублей. Самыми востребованными в прошлом году оказались офтальмологическая помощь — свыше 256 тысяч обращений, онкологическая помощь — более 248 тысяч случаев, акушерство и гинекология — 170 тысяч, сердечно-сосудистая хирургия — свыше 150 тысяч обращений.
В апреле минувшего года в Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи внесли ряд корректив, после чего федеральные медорганизации получили право оказания высокотехнологичной медпомощи с применением уникальных инновационных методов лечения за счет средств ОМС.
В этом году 86,3 млн человек смогут воспользоваться возможностью прохождения профилактических мероприятий за счет средств ОМС. Углубленную диспансеризацию пройдут 11 млн граждан, 37,8 млн пациентов будут находиться под диспансерным наблюдением, а еще 427,1 тыс. россиян смогут пройти медицинскую реабилитацию в амбулаторных условиях.