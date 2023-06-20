Первому нефтеперерабатывающему заводу Уфы «Башнефть-УНПЗ» исполнилось 85 лет

Posted Сегодня, 14:38
Published Сегодня, 14:38
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Уфимский нефтеперерабатывающий завод, несмотря на свой возраст, находится в числе лидеров отечественной нефтегазовой отрасли по технологическому оснащению, в год про УНПЗ перерабатывает до 6,6 млн тонн сырья. Товары «Башнефть-УНПЗ» ежегодно входят в «ТОП-100 лучших товаров России». Сегодня предприятие празднует свое 85-летие.
— Уфимский нефтеперерабатывающий завод — одно из старейших предприятий нефтегазовой отрасли России. Вместе с тем, УНПЗ является одним из самых оснащенных и современных нефтеперерабатывающих заводов в стране, выпускающий моторные топлива самого высокого качества, а также компоненты для высокооктановых бензинов, элементарную серу и другую продукцию, — директор «Башнефть — УНПЗ» Тагир Насыпов.
В 2014 году на предприятии была введена в эксплуатацию установка гидроочистки бензина каталитического крекинга (ГОБКК). Это позволило перейти на выпуск бензина класса Евро-5 со сверхнизким содержанием серы. Производительность установки 1,3 миллиона тонн бензина в год, в то же время ГОБКК может похвастаться минимальным воздействием на окружающую среду среди установок подобного типа.
— На этой установке используется технология каталитической ректификации на катализаторах модульного типа. Уфимский нефтеперерабатывающий завод используют катализаторы отечественного производства, в том числе произведённых на собственном предприятии «РН-Кат». Это высокотехнологичная продукция, которая по своим характеристикам зачастую превосходит импортные аналоги, — объясняет главный инженер «Башнефть-УНПЗ» Эдуард Тайхутдинов.
Отметим, что индекс Нельсона предприятия составляет 14,06 (чем выше показатель, тем сложнее завод по набору технологических процессов). Так, производственная площадка УНПЗ включает первичную переработку, гидроочистки дизельных топлив и бензина, комплекс каталитического крекинга.
Однако модернизация «старого завода», как его с любовью называют работники предприятия, продолжается. В планах завершение строительства еще одной установки по производству серы, что в перспективе позволит сократить нагрузку на атмосферу и увеличить получение серы.
История завода начинается с 1938 года, когда на установке АВТ были получены первые 117 тонн бензина. Важную роль Уфимский НПЗ сыграл в годы Великой Отечественной войны, поставляя на фронт топливо, а к Сталинградской битве УНПЗ стал одним из лучших предприятий Наркомата нефтяной промышленности. В декабре 2022 года на территории УНПЗ была открыта аллея славы в память о труде работников в военные годы.
В юбилейную дату посмотреть на то, как меняется и модернизируется завод пригласили ветеранов Уфимского НПЗ, многие из которых ушли на пенсию в «нулевых» и с тех пор не бывали на его территории. Сейчас же впечатление завод производит, как признаются ветераны, «грандиозное».
— Конечно, мы надеялись, что когда-то будет так, как сейчас. Оно и должно было меняться. Теперь здесь уже все новое, но это конечно труды наших ветеранов и тех, кто после нас работает, — рассказывает Элеонора Исмагилова, которая трудилась на УНПЗ более тридцати лет.
Сегодня, находясь в единой группе уфимских нефтеперерабатывающих заводов, «Башнефть — УНПЗ» (входящий в состав «Роснефти»), стабильно обеспечивает эффективность производства товарных нефтепродуктов и активно внедряет современные технологии отечественного производства, что позволяет достигать высоких показателей импортонезависимости, — пояснили в «Башнефти».
Сами заводчане признаются, приятно продолжать славное дело первых нефтепереработчиков региона и развивать промышленность на благо всего региона. Ведь УНПЗ по — праву можно назвать легендарным заводом, заводом — первооткрывателем нефтепереработки не только в Уфе, но и в Башкирии в целом.