Первому нефтеперерабатывающему заводу Уфы «Башнефть-УНПЗ» исполнилось 85 лет

В юбилейную дату посмотреть на то, как меняется и модернизируется завод пригласили ветеранов Уфимского НПЗ, многие из которых ушли на пенсию в «нулевых» и с тех пор не бывали на его территории. Сейчас же впечатление завод производит, как признаются ветераны, «грандиозное».