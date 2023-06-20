Ослепительная премьера года! Старт продаж нового ЖК «Сапфир»

Что касается внутреннего пространства жилого комплекса, то тут тоже всё продумано для вашего комфорта. Двор в ЖК «Сапфир» — это не просто участок, прилегающий к дому, а многофункциональное пространство, где все жильцы не зависимо от возраста и темперамента смогут найти занятие по душе. И особенно интересно будет детям.