Ослепительная премьера года! Старт продаж нового ЖК «Сапфир»

Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
Modified Сегодня, 14:54
Updated Сегодня, 14:54
— ЖК «Сапфир» — это подлинный комфорт-класс в самом сердце города, расположившийся в одной из самых востребованных локаций города — проспекте Октября, вблизи с «фирмой Мир». ЖК «Сапфир» — это наша премьера в городской застройке. Поэтому, создавая его, мы продумали каждую деталь: эргономичные квартиры, эстетичные парадные, безопасная территория двора и великолепные виды. — рассказали в пресс-службе ГК «Жилой Квартал».
Для строительства проекта девелопер выбрал один из старейших районов Уфы, со сложившейся инфраструктурой и удобной транспортной доступностью. Совсем рядом от ЖК проходят 2 главные транспортные артерии Уфы: пр. Октября и пр. Салавата Юлаева. В пешей доступности: школы и детские сады, аптеки и клиники, кафе, магазины и офисы банков.
Что касается внутреннего пространства жилого комплекса, то тут тоже всё продумано для вашего комфорта. Двор в ЖК «Сапфир» — это не просто участок, прилегающий к дому, а многофункциональное пространство, где все жильцы не зависимо от возраста и темперамента смогут найти занятие по душе. И особенно интересно будет детям.
— Мы придерживаемся философии гармоничного развития детей. И понимая, насколько важно наполнение игровой зоны для развития полезных навыков и формирования личности ребёнка, предусмотрели всё: горки и лесенки, самые разные туннели, качалки, лазалки и домики! Функциональный детский городок будет разделён на возрастные зоны, где малыши смогут весело проводить время в песочнице, а дети постарше смогут попрыгать на батуте, весело скатываться с горок и качаться на качелях так, чтобы захватывало дух! — отметили в пресс-службе ГК «Жилой Квартал».
Разделив территорию на тематические зоны: тихий отдых, спорт, общение, детские площадки, ГК «Жилой Квартал» создаст комфортную, а главное безопасную территорию для повседневного отдыха жителей. В ЖК «Сапфир» предусмотрены: закрытый двор без машин, видеонаблюдение и противопожарные системы.
— Всем известно, что большой комфорт складывается из маленьких деталей. Поэтому ЖК «Сапфир» будет встречать своих жильцов и их гостей дизайнерскими холлами, а для удобства проживания мы предусмотрели: подземный паркинг с лифтовым сообщением с жилыми этажами, колясочные и велосипедные в холлах на первом этаже, эргономичные планировочные решения, как евро варианты, так и в классическом исполнении, специальные корзины для кондиционеров, чтобы сохранить красоту фасада. Кроме того, чтобы вы могли каждый день любоваться завораживающими видами на лесной массив и панораму города, мы запроектировали витражное остекление лоджий и увеличенные до 1,75 м окна. — отметили в пресс-службе ГК «Жилой Квартал».
ГК «Жилой Квартал» всегда возводит и сдаёт дома в срок и имеет высший балл надёжности по данным Единого Реестра Застройщиков. Также важно отметить, что возведение комплекса «Сапфир» ведётся по программе проектного финансирования с использованием эскроу-счетов в Банк ВТБ (ПАО) поэтому покупка квартиры безопасна даже на самых ранних этапах строительства.
Среди неоспоримых преимуществ покупки квартиры в новостройке с использованием эскроу-счетов можно выделить: строгий контроль качества и сроков строительства, как со стороны застройщика, так и со стороны банка, гарантия успешной сделки, страхование средств на эскроу-счетах в сумме до 10 млн руб., безналичный способ оплаты.
Если вы хотите жить в новом комфортабельном ЖК, то не откладывайте покупку на потом, ведь именно на этапе старта продаж самый большой выбор доступных вариантов и самые выгодные цены.
Узнать больше о проектах застройщика можно по телефону 8 (347) 22-50-276 или в офисах продаж ГК «Жилой Квартал» по адресам: г. Уфа, ул. Комсомольская, 8 и ул. З. Биишева, 13.
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