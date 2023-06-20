Новинки CHERY доступны для приобретения в лизинг со скидкой до 25%

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Бизнес-седан ARRIZO 8 — одна из самых ожидаемых российскими покупателями новинок этого года. В числе преимуществ модели — элегантный дизайн, двигатель третьего поколения 1.6TGDI с максимальной мощностью 186 л. с. на 5500 об/мин., 7-ступенчатая роботизированная коробка передач DCT. Автомобиль построен на модульной платформе M1X, в передней и задней частях салона больше простора, что позволяет с комфортом расположиться водителю и пассажирам.
ARRIZO 8 доступен для приобретения в комплектациях Prestige, Ultimate и специальной лимитированной версии Ultimate SE по цене 3 399 900, 3 499 900 и 3 549 900 рублей соответственно. Размер скидки от производителя на автомобиль в любом из трех исполнений составляет 18%. Газпромбанк Автолизинг предоставляет клиентам дополнительную скидку 5% по акции «Программа льготного лизинга». При внесении ежемесячных оплат по договору лизинга без просрочек скидка увеличивается еще на 2% и достигает 25%. Выгода с учетом скидок составит 849 975 — 887 475 рублей в зависимости от выбранной комплектации. При заключении сделки на 60 месяцев с авансом 30% размер ежемесячного платежа будет максимально комфортным — 39 658 рублям при оформлении версии Prestige и 41 407 рублям при выборе Ultimate SE.
TIGGO 8 PRO e+ — первая гибридная модель марки CHERY на отечественном рынке. Кроссовер прошел испытания в российских климатических и дорожных условиях и предлагается с гарантией 8 лет. Автомобиль приводят в движение в общей сложности 235 л. с.: к 149 л. с. турбированного бензинового двигателя рабочим объемом 1,5 литров добавлены 88 л. с. двух электромоторов. Гибрид разгоняется до 100 км/ч за 7,5 секунд. Максимальный пробег при полной заправке одного бака и заряженной на 100% батареи в загородном режиме составляет до 1000 км.
Гибридный кроссовер TIGGO 8 PRO e+ можно приобрести в компании Газпромбанк Автолизинг со скидкой от производителя 15%. Дополнительную экономию обеспечивает «Программа льготного лизинга» и скидка 2%, которая предоставляется при своевременном внесении лизинговых платежей.
Оформить заявку на лизинг новых моделей CHERY по выгодной цене можно по телефону +7 (800) 302-97-85 или на странице действующего спецпредложения.
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