Новинки CHERY доступны для приобретения в лизинг со скидкой до 25%

ARRIZO 8 доступен для приобретения в комплектациях Prestige, Ultimate и специальной лимитированной версии Ultimate SE по цене 3 399 900, 3 499 900 и 3 549 900 рублей соответственно. Размер скидки от производителя на автомобиль в любом из трех исполнений составляет 18%. Газпромбанк Автолизинг предоставляет клиентам дополнительную скидку 5% по акции «Программа льготного лизинга». При внесении ежемесячных оплат по договору лизинга без просрочек скидка увеличивается еще на 2% и достигает 25%. Выгода с учетом скидок составит 849 975 — 887 475 рублей в зависимости от выбранной комплектации. При заключении сделки на 60 месяцев с авансом 30% размер ежемесячного платежа будет максимально комфортным — 39 658 рублям при оформлении версии Prestige и 41 407 рублям при выборе Ultimate SE.