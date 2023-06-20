Названа дата открытия магазина «Золотое яблоко» в Уфе

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
Точная дата открытия «Золотого яблока» в ТРЦ «Планета» в Уфе пока остаётся неизвестной, обозначается лишь 4 квартал этого года. В самом торговом центре, на нулевом уровне которого, предположительно, разместится магазин, по словам посетителей, ведутся отделочные работы.
Напомним, ранее в торговых центрах Уфы также открылись бутики марок MAAG, Ecru, Vilet. Магазины открылись на месте бывших бутиков марок ZARA, Bershka и Stradivarius, которые являются частью холдинга Inditex, покинувшего российский рынок несколькими месяцами ранее.