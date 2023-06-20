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Названа дата открытия магазина «Золотое яблоко» в Уфе

20 июня 2023, 11:26
Фото: 1MI

Магазин «Золотое Яблоко» откроется в Уфе в 4 квартале 2023 года

Подробности и место открытия магазина сообщили в пресс-службе компании

Точная дата открытия «Золотого яблока» в ТРЦ «Планета» в Уфе пока остаётся неизвестной, обозначается лишь 4 квартал этого года. В самом торговом центре, на нулевом уровне которого, предположительно, разместится магазин, по словам посетителей, ведутся отделочные работы.

Напомним, ранее в торговых центрах Уфы также открылись бутики марок MAAG, Ecru, Vilet. Магазины открылись на месте бывших бутиков марок ZARA, Bershka и Stradivarius, которые являются частью холдинга Inditex, покинувшего российский рынок несколькими месяцами ранее.

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#Общество#Город#Новости Уфы#Азамат Нухов
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