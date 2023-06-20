Названа дата открытия магазина «Золотое яблоко» в Уфе

Точная дата открытия «Золотого яблока» в ТРЦ «Планета» в Уфе пока остаётся неизвестной, обозначается лишь 4 квартал этого года. В самом торговом центре, на нулевом уровне которого, предположительно, разместится магазин, по словам посетителей, ведутся отделочные работы.