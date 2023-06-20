Мусорные войны: в очередном район Башкирии неизвестные захватили полигон для отходов

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
В Башкирии продолжает разворачиваться история с рейдерским захватом мусорных полигонов. Сегодня, по данным телеграм-канала «Чисто и точка» был захвачен полигон в Нефтекамске. В 4 утра, на место прибыли неизвестные люди в балаклавах, вывели сторожа с территории. Из-за отсутствия доступа к полигонам, регоператор не может выгружать содержимое мусоровозов.
Известно, что данный полигон принадлежит ООО «Табигат», учредителем компании является правительство РБ. На данный момент в отношении ООО «Табигат» инициирована процедура банкротства, компания находится в стадии внешнего управления.
Мусорный регоператор «Дюртюлимелиоводстрой» является арендатором данного полигона. В компании предполагают, что на очереди полигон близ города Бирск, который будет захвачен 22 июня аналогичным способом.
В «Дюртюлимелиоводстрой» заявили, что написали заявление в полицию так как усматривают признаки преступления по статье 330 УК РФ — самоуправство.
Напомним, это уже не первый инцидент в Башкирии. Ранее, 15 июня, регоператора выдавили с мусорного полигона в Янаульском районе. Тогда, очевидцы сообщали, что на полигон прибыли неизвестные люди спортивного телосложения. На месте также побывал замминистра экологии Башкирии Шамиль Фаррахов и первый заместитель главы администрации района Салават Гильмиев. Фаррахов заявил, что ООО «Табигат» намерена расторгнуть договор аренды с регоператором в одностороннем порядке.
В этой связи, регоператор был вынужден уведомить минэкологии Башкирии о прекращении вывоза мусора в Янаульском и Татышлинском районах до возвращения контроля над полигоном. Таким образом в районах назревает мусорный коллапс.
Генеральный директор «Дюртюлимелиоводстрой» Лилия Нугаева сравнила складывающуюся ситуацию с рейдерским захватом, а также заявила о намерении обжаловать действия Минэкологии в суде. По её словам, аналогичная ситуация с расторжением договора произошла в Агидели, где администрация не продлила договор аренды, а также ограничила въезд на полигон, буквально повесив там амбарный замок. В связи с этим мусоровозы несколько недель не могут выгрузить мусор там, а везти его на другую свалку у них нет права, так как это противоречит территориальной схеме.
В компании полагают, что эта ситуация напрямую связана с выдавливанием из Башкирии «Дюртюлимелиоводстроя» (входит в федеральную ГК «Мехуборка»). Эти попытки начались еще в 2019 году, хотя за это время убрать регоператора, который выиграл конкурс на обслуживание северо-запада республики, законными методами не получилось. Поэтому в компании не исключают, что в ход могут идти и такие методы.
Красноречивым подтверждением тому мог стать поджог полигона в Дюртюлинском районе республики в мае этого года. По информации АиФ-Уфа, в ходе проверки на месте происшествия сотрудники объекта обнаружили следы поджигателей, проникших на огороженную территорию. Они оставили после себя дыру в заборе.
По мнению представителей компании, основной мотив поджигателей — причинить максимальный ущерб регоператору, а также привлечь к нему внимание контролирующих органов. Стоит отметить, что штрафы за подобные инциденты назначаются весьма внушительные — до 500 тыс. рублей. Помимо прочего такой серьезный инцидент, как пожар отвлекает сотрудников компании от основной работы — вывоза мусора, а это впоследствии приводит к срывы графиков, что также сыграет на руку тем, кто хочет опорочить регоператора.
Ранее о ситуации высказался председатель Союза экологов РБ Александр Веселов. По словам которого, конкурирующие с «Мехуборкой» компании начали свою игру еще в 2019 году. Их действия были направлены на создание и раздувание конфликта между республикой и региональным оператором. В результате, по мнению Веселова, ситуация все больше заходит в тупик и ее заложниками стал и сам регоператор ООО ДМВС, и его заказчик — Минэкологии РБ, и предприятия-отходообразователи, и органы местного самоуправления вкупе с населением.