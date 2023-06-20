Мусорные войны: в очередном район Башкирии неизвестные захватили полигон для отходов

Генеральный директор «Дюртюлимелиоводстрой» Лилия Нугаева сравнила складывающуюся ситуацию с рейдерским захватом, а также заявила о намерении обжаловать действия Минэкологии в суде. По её словам, аналогичная ситуация с расторжением договора произошла в Агидели, где администрация не продлила договор аренды, а также ограничила въезд на полигон, буквально повесив там амбарный замок. В связи с этим мусоровозы несколько недель не могут выгрузить мусор там, а везти его на другую свалку у них нет права, так как это противоречит территориальной схеме.