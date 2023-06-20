Магазин товаров для спорта Decathlon может вновь открыться в Уфе под новым названием

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
Вслед за рядом популярных марок в начале 2022 года покинувших Россию и вернувшихся спустя год, в Россию может вернуться популярный магазин спорттоваров Decathlon. По данным канала вновь откроются не все точки сразу, а около 30-35 магазинов. Можно предположить, что Уфа как город-миллионник окажется в их числе.
Известно, что популярный магазин хоть и может вернуться, но прежний его ассортимент нет, по причине логистических проблем, из-за которых ряд брендов будет заменен.
Mash приводит ряд вариантов нового названия магазина. Это «Десятиборье», Dec и «ДК».