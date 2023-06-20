Магазин товаров для спорта Decathlon может вновь открыться в Уфе под новым названием

Вслед за рядом популярных марок в начале 2022 года покинувших Россию и вернувшихся спустя год, в Россию может вернуться популярный магазин спорттоваров Decathlon. По данным канала вновь откроются не все точки сразу, а около 30-35 магазинов. Можно предположить, что Уфа как город-миллионник окажется в их числе.