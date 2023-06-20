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Published Сегодня, 10:35

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Магазин товаров для спорта Decathlon может вновь открыться в Уфе под новым названием

20 июня 2023, 10:35
Фото: 1MI

Decathlon в Уфе может открыться уже осенью, но с другим названием и ассортиментом

О вероятном возвращении в Россию популярного магазина товаров для спорта и отдыха сообщил телеграм-канал Mash.

Вслед за рядом популярных марок в начале 2022 года покинувших Россию и вернувшихся спустя год, в Россию может вернуться популярный магазин спорттоваров Decathlon. По данным канала вновь откроются не все точки сразу, а около 30-35 магазинов. Можно предположить, что Уфа как город-миллионник окажется в их числе.

Известно, что популярный магазин хоть и может вернуться, но прежний его ассортимент нет, по причине логистических проблем, из-за которых ряд брендов будет заменен.

Mash приводит ряд вариантов нового названия магазина. Это «Десятиборье», Dec и «ДК».

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#Ирина Деревянчук#Город#Новости Башкирии#Новости Уфы
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