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«Давняя история»: Хабиров раскрыл правду об отношениях Башкирии и Татарстана

20 июня 2023, 08:56
Фото: 1MI

Глава Башкирии назвал сравнения с Татарстаном «негласным товарищеским соревнованием»

О том почему существует эта «конкуренция» и чем она полезна Радий Хабиров рассказал журналистам НТВ.

Радий Хабиров рассказал, почему Башкирия конкурирует с Татарстаном. В интервью федеральному телеканалу НТВ глава Башкирии высказался о перманентном соперничестве соседей.

— Мне кажется это очень классная вещь, потому что именно конкуренция рождает движение вперед. давняя история, две братские республики, республики со схожей экономикой, общей культурой и традициями. Поэтому негласное товарищеское соревнование присутствует, — разъяснил глава.

Однако конкуренцию между республикой Башкортостан и Татарстаном глава назвал здоровой и причислил к факторам, которые мотивируют идти вперед и делать еще лучше, а не выяснять «у кого хуже».

— Мы стремимся делать что-то лучше, поэтому для нас это определенный стимул. Люди с неким азартом вовлечены в эту историю. Считаю, что это хорошая история двух братских народов, — добавил Радий Хабиров.

Ранее Mkset проводил анализ основных социально-экономических показателей двух республик. Буквально вчера, 19 июня РИА Рейтинг опубликовало рейтинг по доходам в регионах страны, в котором башкирия оказалась на 39 месте, а Татарстан на 11.

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#Башкортостан#Общество#Новости Башкирии#Ирина Деревянчук
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