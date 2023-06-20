«Давняя история»: Хабиров раскрыл правду об отношениях Башкирии и Татарстана

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
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Updated Сегодня, 09:02
Радий Хабиров рассказал, почему Башкирия конкурирует с Татарстаном. В интервью федеральному телеканалу НТВ глава Башкирии высказался о перманентном соперничестве соседей.
— Мне кажется это очень классная вещь, потому что именно конкуренция рождает движение вперед. давняя история, две братские республики, республики со схожей экономикой, общей культурой и традициями. Поэтому негласное товарищеское соревнование присутствует, — разъяснил глава.
Однако конкуренцию между республикой Башкортостан и Татарстаном глава назвал здоровой и причислил к факторам, которые мотивируют идти вперед и делать еще лучше, а не выяснять «у кого хуже».
— Мы стремимся делать что-то лучше, поэтому для нас это определенный стимул. Люди с неким азартом вовлечены в эту историю. Считаю, что это хорошая история двух братских народов, — добавил Радий Хабиров.
Ранее Mkset проводил анализ основных социально-экономических показателей двух республик. Буквально вчера, 19 июня РИА Рейтинг опубликовало рейтинг по доходам в регионах страны, в котором башкирия оказалась на 39 месте, а Татарстан на 11.