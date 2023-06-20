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Голодные пассажиры рейса «Победы» из Уфы долетели до Сочи спустя 8 часов

20 июня 2023, 03:26
Фото: 1MI

Самолет из Уфы в Сочи, пассажиры которого жаловались на голод, вылетел спустя 8 часов

19 июня пользователи соцсетей завалили жалобами на условия ожидания новостные паблики.

Рейс авиакомпании «Победа» из Уфы в Сочи, который должен был вылететь еще в 19 часов 10 минут 19 июня был задержан. И если задержка рейсов обычное дело, то наличие только воды для тех, кто находился в ожидании в аэропорту с детьми, вызвали бурю недовольства у пассажиров.

По данным онлайн-табло аэропорта рейс приземлился в Сочи в 4 часа 44 минуты сегодня, а задержка от изначального времени вылета составила около 8 часов. Получили ли пассажиры положенное при длительной задержке питание и прочие предписанные Роспотребнадзором услуги — неизвестно.

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#Ирина Деревянчук#Общество#Новости Башкирии#Новости Уфы#Летний оздоровительный отдых
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