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Фирма из Уфы взыскала с «Элвина Грея» 820 тысяч рублей

20 июня 2023, 17:18
Фото: 1MI
В июне прошлого года компания «Арго плюс» принимала участие в организации мероприятия, заказчиком которого был лейбл известного певца. Позднее за свои услуги та выставила «Элвину Грею» счет, который лейбл так и не оплатил, сообщается на сайте арбитражного суда РБ

Согласно материалам дела, двумя годами ранее, в июне 2021 года музыкальный лейбл Юльякшина заключил договор на оказание услуг с договор с компанией «Арго плюс». В частности, подрядчик должен отвечал за визуальную составляющую мероприятия: баннеры, оформление воздушными шарами и тканями. Помимо этого «Арго плюс» отвечала за подготовку сценического реквизита и фотозоны.

Компания оказала услуги и предъявила лейблу Юльякшина счет, оплата которого должна была быть произведена в течение одного месяца. Однако по неясным причинам лейбл так и не заплатил. В свою очередь, «Арго плюс» написала в адрес лейбла ряд претензий. Общая сумма его задолженности, включая неустойку на тот момент составила свыше 1 миллиона рублей. «Элвин Грей» погасил часть задолженности в размере 400 тыс.рублей.

Так, по решению арбитражного суда Башкирии лейбл должен будет выплатить сумму долга в размере 527,5 тыс. руб., 247, 1 тыс. руб. пени, а также 18 494 руб. расходов по уплате государственной пошлины и 25 000 руб. судебных расходов.

Суммарно лейбл должен будет заплатить 818,2 тыс. рублей. При этом отмечается, что решение суда ещё не вступило в законную силу и «Элвин Грей» может подать апелляцию на обжалование судебного решения.

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