Фирма из Уфы взыскала с «Элвина Грея» 820 тысяч рублей

Компания оказала услуги и предъявила лейблу Юльякшина счет, оплата которого должна была быть произведена в течение одного месяца. Однако по неясным причинам лейбл так и не заплатил. В свою очередь, «Арго плюс» написала в адрес лейбла ряд претензий. Общая сумма его задолженности, включая неустойку на тот момент составила свыше 1 миллиона рублей. «Элвин Грей» погасил часть задолженности в размере 400 тыс.рублей.